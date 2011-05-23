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Spor

ÖZGENER'DEN ŞAMPİYONLUK YORUMU İSTANBUL (A.A)

23 Mayıs 2011 17:22

-ÖZGENER'DEN ŞAMPİYONLUK YORUMU İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 2010-2011 sezonundaki destek ve katkılarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) özel ödül verdi. TFF'nin İstinye'deki merkezinde düzenlenen törende özel ödül plaketini TFF Başkanı Mahmut Özgener, TSYD Başkanı Esat Yılmaer'den alırken, törene TSYD Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Törende açıklama yapan Özgener, Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto 3.Lig play-off'ları dışında 2010-2011 sezonunun sona erdiğini belirtirken, özellikle Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk heyecanının son maç, son dakikaya kadar yaşanmasından dolayı hem Fenerbahçe'yi hem de Trabzonspor'u tebrik etti. Özgener, ''Keşke 2 şampiyon olabilse'' denilecek bir sezona tanıklık edildiğini vurgulayarak, ''Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor mücadeleleriyle şampiyonluğu hak etti. Umuram önümüzdeki sezonlarda da en az bu kadar, hatta daha heyecanlı, rekabetçi mücadeleler yaşarız. Sezon boyunca verdikleri destekten dolayı TSYD'ye de özel teşekkür ediyoruz. Mevcut TSYD yönetimi, AIPS Kongresi'nin ev sahipliği ve birçok farklı organizasyon ile sayısız ilke imza attı'' dedi. Mahmut Özgener ayrıca, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Belçika ile yapacakları maça da değinerek, ''Belçika Teknik Direktörü Leekens, maçın önemiyle ilgili güzel söylemiş; kendileri için son 10 yılın en önemli maçı olduğunu belirtmiş. Bizim için de önemli bir maç. İnşallah oradan güzel bir sonuç alır, avantaj sağlayacak bir skorla döneriz'' diye konuştu. TFF'ye ve başkan Özgener'e teşekkür eden TSYD Başkanı Esat Yılmaer de sürdürülen yakın işbirliğinin ilerleyen zamanlarda artarak süreceğini umut ettiklerini belirterek, ''Yakın zaman içinde TSYD olarak Sporda Şiddet Yasası için bir sempozyum düzenleyeceğiz. Burada da TFF ile işbirliği içinde çalışacağız'' ifadesini kullandı.

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