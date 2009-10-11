Özgener'den kabul ve sitem

Özgener: İstifayı televizyondan öğrendik

A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim’in istifası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener konuyla ilgili yaptığı açıklamada "A Milli Takımımızın 10 Ekim Cumartesi akşamı Belçika ile oynadığı müsabaka sonrasında yaşanan gelişmeler ve gündeme gelen konularla ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirme ve aydınlatma adına, aşağıdaki açıklamayı yapma gereğini duyuyorum.” dedi.Özgener, "Bilindiği gibi A Milli Futbol Takımımız, dün oynanan Belçika müsabakası sonrasında 2010 Dünya Futbol Şampiyonası Finalleri'ne gitme hakkını kaybetmiştir. Bu sonuç, Milli Takımımız adına yepyeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelmektedir. Yeni dönemi sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için, geçmiş dönem ve yaşanan süreçlerin analizinin doğru yapılması gerektiğini düşünüyorum. Geçmişe analitik bir yaklaşımla baktığımız takdirde, Milli Takımımız'ın Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda elde etmiş olduğu çok büyük başarıların ardından yaşamış olduğu hayal kırıklığı ve düşüşleri gözlemlemekteyiz. Bu da, başarılarımızın sürekliliği ve kalıcılığı ile ilgili önemli bir problemimiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu gerçeği doğru tanımlamak gerekirse; "istikrar sorunu" olarak adlandırmanın yanlış olmayacağı düşüncesindeyim. Milli Takımımız, dünya futbolu üzerinde önemli başarılar elde etmiş ama başarı çerçevesinde bir istikrarı maalesef yakalayamamıştır. Yeni dönemde, Futbol Milli Takımımızın ana hedefinin, bu istikrar sorununun ortadan kaldırılması yönünde yapılacak çalışmalar olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Mahmut Özgener, "Müsabaka öncesinde, değerli hocamız Fatih Terim'le de istikrar konusunu sıklıkla konuşmuştuk. Kendisinin müsabaka sonrasında almış olduğu istifa kararını televizyondan öğrendim. Bu karar, Sayın Terim'in kendi kararıdır. Ben ve Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarım, hocamızın kararını saygıyla karşıladık. Kendisi Milli Takımlarımız'a büyük hizmetler vermiştir. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler için kendisine çok teşekkür ederiz." dedi.TFF Başkanı Mahmut Özgener, "Grup eleme maçlarının sona ermesi ile birlikte, Milli Takımlarımız yepyeni bir döneme giriyor. Göreve geldiğimiz günden beri her konuda olduğu gibi bu konuda da olaya günlük ve geçici bir yaklaşımla değil, sporun evrensel değerleri ve başarının bilimsel zorunlulukları boyutunda bakmaktayız. Konuyu bu boyutta değerlendirdiğimizde, gündemimizin bir teknik direktör değişikliği değil, tamamen yeniden yapılanma ve A dan Z ye tüm milli takım olgumuzun yapılandırılması olarak bakıyoruz. Bunun başında yer alacak teknik direktör konusunun da bu büyük planın önemli ama sadece bir parçası olduğuna inanıyoruz. Ben ve Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımız, bu yeni dönemin en sağlıklı ve çağdaş şekilde yapılandırılması için çalışmalarımızı başlattık. Gelişmeleri de önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşıyor olacağız." ifadelerini kullandı.