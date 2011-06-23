-ÖZGENER'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, 18 Süper Lig kulübünün biri dışında tümümün kendini desteklediği bir ortamda başkanlığa yeniden aday olmadığını vurgulayarak, ''Bazen mücadele koltukta oturarak değil, koltuktan kalkarak da verilir'' dedi. İstinye'de bir restoranda spor medyası yöneticileriyle sohbet toplantısında bir araya gelen Özgener, Süper Lig kulüplerinin yanı sıra alt liglerden de kendisine büyük destek olduğunu kaydederek, ''Bu ortamda yine de bırakma kararı aldım. Bu benim kararım. Buna da saygı duyulması lazım. Bazen mücadele koltukta oturarak değil, koltuktan kalkarak da verilir. Federasyon başkanlığını bırakmam futboldan uzaklaşacağım anlamına gelmez. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Benim karakterimde pes etmek yoktur'' diye konuştu. Kimseyle kişisel bir sorunu olmadığını kaydeden Özgener, ''Ben son yaptığım basın toplantısında futbolda azınlık olan bir yönetici modelini tarif ettim. Kişilerle herhangi bir sorunum yok. Ancak bu modelin tarifine giren yöneticilerin azalması gerekir. Bunlar azınlıktır, ancak çoğunluğu etkiliyorlar'' dedi. Özgener, seçimle gelecek yeni başkan ve yönetim kurulunun bir numaralı işinin de futbolda şiddeti önlemek olması gerektiğini vurguladı. -''HİDDİNK CHELSEA SÜRECİNİ İYİ YÖNETEMEDİ''- (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guss Hiddink'in bir yere gitmeyeceğini ifade eden Mahmut Özgener, Hollandalı çalıştırıcının Belçika maçı öncesindeki Chelsea ile ilgili süreci iyi yönetemediğinden yakındı. Hiddink'in bu maç öncesinde yaptığı konuşmalarda daha açık ve net olması gerektiğini kaydeden Özgener, ''Inter ve Fildişi Sahili'nden kendisine gelen teklifi bize söylemişti. Ancak Chelsea konusunda bir şey söylemedi. Söylemlerinden 'bir gün gidiyor, bir gün kalıyor' algısı çıktı. Bu doğru olmadı'' diye konuştu. Özgener, Hiddink'e görevi bırakacağını Belçika maçından önce söylemediğini dile getirerek, ''Kendisi de maçtan sonra Güney Kore'ye gitti, görüşemedik. Ancak oradan telefonla beni aradı ve vedalaştık. Belçika maçından önce spekülasyon olmasın diye aday olmayacağım konusunda kimseye açıklama yapmak istemedim'' dedi. -''YENİ BAŞKANI BEN BELİRLEYEMEM''- Mahmut Özgener, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı yerine geçirmek istediği şeklindeki haberlerin doğruları yansıtmadığını kaydederek, ''Ben kimseye 'Benim yerime geç' demem. Başkanı ben belirleyemem. Bunu söylemek genel kurula ve kulüplere saygısızlık olur. Bu konuda bilgi kirliliği var. Benim ve başka hiç kimsenin başkan tayin etme yetkisi yok'' diye konuştu. Gümüşdağ'ı kişisel olarak sevdiğini ve yöneticiliğine de beğendiğini vurgulayan Özgener, ancak kendisine 'Benim yerime geç' demediğini ifade etti. Mahmut Özgener, başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar ile ilgili görüşünün sorulması üzerine de ''Kendisini severim, sayarım. İyi bir spor adamı. Başarıları var. Yönetimimize fazla iştirak etmese de önemli konularda kendisiyle fikir alışverişinde bulundum'' ifadelerini kullandı. -''4 ADAY VAR''- Mahmut Özgener, şu ana kadar Futbol Federasyonuna adaylık için başvuran 4 kişi olduğunu söyledi. Ancak bu adayların kongrede 60 üye tarafından aday gösterilmesi gerektiğine dikkati çeken Özgener, ''Tek adaylaştırma konusunda ne düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine de şunları kaydetti: ''Mehmet Ali Aydınlar ile Göksel Gümüşdağ'ın güçlerini birleştirdiğini düşünüyorum. Çok adaylı seçimin Türk futbolunu kaosa götüreceğini düşünmüyorum. Mehmet Ali Aydınlar'ın bu şekildeki sözleri yanlış anlaşıldı. Daha sonra kendisi zaten bunu düzeltti. Herkesin başlangıçta hata yapma hakkı vardır. Ancak kendisi bu anlamda söylemediğini ifade ediyor. Bence de kendisi öyle birisi değildir. Artık bu konu speküle edilmemeli.'' -''ŞİDDET YASASI ÖRNEK OLDU''- Başkan Özgener, kendi dönemlerinde çıkarılan Sporda Şiddet Yasası'nın başka ülkelere örnek olduğunu söyledi. Finlandiya, Moldova, Sırbistan ve Makedonya'nın kendilerinden yasa taslağını istediğini anlatan Özgener, bu konuda başka ülkelere de örnek olduklarını dile getirdi. Federasyon başkanlığını bırakmasına rağmen UEFA'daki görevine devam edeceğini kaydeden Özgener, ileri bir zamanda UEFA'da önemli bir kurula aday gösterileceğini açıkladı. Başkan Özgener, bu sene ilk defa bir Bank Asya 1. Lig takımı olan Çaykur Rizespor'un UEFA Lisansı aldığını, bunun da çok önemli olduğunu söyledi. Mahmut Özgener, 3.5 yıllık başkanlık dönemi içinde isteyip de başaramadığı şeyin 2016 Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'ye getirememek olduğunu söyledi. Siyasetin futbolun içinde sanıldığı gibi çok fazla olmadığını anlatan Özgener, ''Biz sadece zorda kaldığımız zaman siyasete başvuruyorduk. Örneğin Sporda Şiddeti Önleme Yasası'nı çıkarmak için siyasilerle birlikte hareket etmiştik'' dedi. Futbolun içinde kırgınlık duyduğu insanlar olup, olmadığı şeklindeki bir soru üzerine de Özgener, ''Ben bazı kimselere kırgın olabilirim. Ama bu kesinlikle kişisel değildir. Zaten bu görevdeki insanlar olarak kimseye kırgın olma lüksümüz yoktur'' diye konuştu.