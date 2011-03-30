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Spor

ÖZGENER: ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK İSTANBUL (A.A)

30 Mart 2011 02:17

-ÖZGENER: ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Avusturya karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını, hem teknik kadroyu hem de futbolcuları bu galibiyet nedeniyle yürekten kutladığını söyledi. Mahmut Özgener, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, futbolcuların bu gece güzel bir maç ve güzel bir futbol gecesi yaşattıklarını ifade ederek, ''Bu maçı galibiyetle kapamak çok önemliydi. Önümüzü görmek açısından önemliydi. Şimdi önümüzde Belçika maçı var. Yola devam ediyoruz, hedefimizden sapmadık'' diye konuştu. Bu takımın daha iyi işler yapacağına inandığını dile getiren Özgener, ''Güzel bir gece geçirdik. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. 2012'ye katılmak, ulaşmak istediğimiz bir hedef. Bu yürekli kardeşlerimizle bu hedefe uzanırız'' dedi. Bazı taraftarların maçın son anlarında sahaya yabancı maddeler atmasına da değinen Özgener, ''Taraftarlara teşekkür ediyorum ama son pozisyon bize yakışmadı. 2-0 önde götürdüğümüz maçta yapılmaması gereken bir takım görüntüler oluştu. Taraftarlarımızdan bundan sonraki maçlarda dikkat etmelerini istiyorum'' şeklinde konuştu. Son olarak kulüp başkanlarına teşekkür eden Özgener, ''Bütün liglerdeki kulüp başkanlarımızın çoğu, bugün bizlerle birlikte maç heyecanını yaşadılar ve destek verdiler. Burada büyük bir aile olduğumuzun mesajını verdiler, kendilerine teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı. ) 

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