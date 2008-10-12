Özgener: Zorlu olacağını biliyordum



A Milli Takım'ın Bosna Hersek'i 2-1 yendiği maçın ardından bir açıklama yapan Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, ''Zorlu geçeceğini biliyordum ama kazanacağımızdan emindim'' diye konuştu.



Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, A Milli Futbol Takımı'nın Bosna-Hersek karşısında özellikle maçın ikinci yarısında sergilediği futbolla sonuca gittiğini ifade etti.



Millilerin yenik duruma düşmesinin kendisinde bir korku yaratmadığını, kazanacaklarına inandığını ifade eden Özgener, ''İkinci yarı baskılı ve iyi oynadık. Teknik kadroya, Fatih Terim'e, yardımcılarına, oyunculara teşekkür ediyorum. Onlara inancımızın doğru olduğunu bir kez daha gösterdiler. Hedef Estonya maçı. Güzel bir gece oldu. Yenik duruma düşünce içimde korku oluşmadı. Zorlu geçeceğini biliyordum ama kazanacağımızdan emindim'' şeklinde konuştu.

