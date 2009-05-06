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Spor

Özgener: Yeni yasa futbolun önünü açacak

06 Mayıs 2009 13:12


Futbolun yönetim ve işleyişini, FIFA'nın öngördüğü şekilde, Türkiye Futbol Federasyonu Ana Statüsüne bırakan kanun tasarısının Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle ilgili TFF Başkanı Mahmut Özgener, yeni yasanın Türk futbolunun önünü açacağını söyledi.

Yeni kanuna göre, Futbol Federasyonu, Türkiye'deki her türlü futbol faaliyetini yürütecek, düzenleyecek ve denetleyecek. Federasyon talimatları hakkında idari yargıya başvurulamayacak. kulüplere verilen para cezaları, federasyondaki alacaklarından tahsil edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun merkezi Ankara olacak.

Yeni yasa, daha önce milli maçlarda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile federasyon arasında yaşanan yetki tartışmasına da son veriyor.

Bundan sonra protokol tribünü düzenlemesini Futbol Federasyonu yapacak. Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, yasasın kabul edilmesini "Türk futbolu açısından tarihi bir olay" olarak niteledi.

Özgener, yeni yasanın hem Türk futbolunun önünü açacağını hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun uluslararası platformda daha seçkin bir konuma ulaşmasını sağlayacağını ifade etti.

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