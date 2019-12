-ÖZGENER: YENİ YASA BİR AN ÖNCE ÇIKMALI İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, 17 Yaş Altı Akademi Ligi'ndeki Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların, sporda şiddetle ilgili yeni bir yasanın bir an önce çıkması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Yönetim Kurulu'nun Levent'teki tesislerinde kendisi için verdiği yemekte konuşan Özgener, Galatasaray ile Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili üzüntüsünü dile getirerek, ''Bu olay da yeni yasanın bir an önce çıkması gerektiğini açıkça ortaya koydu. Ayrıca olayların önlenmesi için bütün kesimlere görev düştüğünü bir kez daha gösterdi'' dedi. Özgener, genç oyunculara saldırılmasının çok vahim bir olay olduğunu belirterek, ''Federasyon olarak gerekeni elbette yapacağız, ancak burada adli bir olay da var. Sorumlular her bakımdan gerektiği gibi cezalandırılmadığı takdirde, olayların önünü almak mümkün olmaz'' diye konuştu. -''TÜRK FUTBOLU OLUMLU BİR SÜRECE GİRDİ''- Yemekte çeşitli konulardaki soruları yanıtlayan Özgener, Türk futbolunun olumlu bir sürece girdiğini söyledi. Başta hakem konusu olmak üzere birçok alanda önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Özgener, ''Son yıllarda kulüp temsilcilerinin ve öteki kesimlerin en az yakındıkları bir ilk yarıyı geride bıraktık. Bu önemli bir gelişme. Pek takdir görmüyor ama tesadüfen olmuş bir iş değil. Gelinen nokta, yapılan bilinçli ve ısrarlı çalışmaların sonucudur'' değerlendirmesinde bulundu. Futbol dünyasında yaşanan her türlü olumsuz olayın üzerine hiçbir ayırım yapmadan ve kararlılıkla gittiklerini belirten Mahmut Özgener, şunları kaydetti: ''Yaşanan bütün sıkıntıları bizim tek başımıza ortadan kaldırmamız mümkün değil. Örneğin, bahis şikesi üzerine kararlılıkla gidip sorumluların yakalanıp adalet önüne çıkarılmasını sağladık. Bu konuda en küçük bir taviz bile vermedik. Ancak olayı tamamen sonuçlandırabilmek bizim elimizde olmuyor. Başta yargı olmak üzere işin değişik boyutları var ve bizim bunlara etki edebilmemiz mümkün olamaz. Yine de biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.''