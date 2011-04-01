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Spor

ÖZGENER YASANIN ÇIKMASINDAN MEMNUN İSTANBUL (A.A)

01 Nisan 2011 15:15

-ÖZGENER YASANIN ÇIKMASINDAN MEMNUN İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle ilgili olarak, ''Yasanın çıkması sporda şiddet illetinin sona ermesi yolunda dev bir adım olacak'' dedi. Yasanın kabul edilmesinin sadece futbol için değil, Türk sporu adına gerçek bir milat olduğunu söyleyen TFF Başkanı Mahmut Özgener, TBMM'den haberi aldıklarında İzmir'deki kulüp başkanları ile birarada olduklarını ve sonucun mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.  Yasanın Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girmesinden sonra kapsamlı bir basın toplantısı yapacaklarını vurgulayan başkan Özgener, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Futbol Federasyonu olarak Ekim 2009'dan bu yana harcadığımız yoğun çabaların karşılığını almaktan dolayı çok mutluyuz. TFF'nin şu andaki yönetiminin 3 yıllık görev süresindeki en mutlu anlarından birini yaşadık. Bakan Faruk Özak ve tüm milletvekillerine yürekten teşekkür ederiz. Herkesin çok yoğun emekleri oldu. Yasanın çıkması sporda şiddet illetinin sona ermesi yolunda dev bir adım olacak.''

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