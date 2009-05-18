Özgener ve ailesinin ölümden döndüğü anlar kamerada!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve ailesinin İzmir- Aydın Otoyolu üzerinde bulunan Selatin Tüneli'nde hafta sonu geçirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, Özgener ve ailesinin ne kadar büyük bir tehlike atlattığını gözler önüne serdi.



Ailesiyle birlikte haftasonu tatilini geçirmek üzere 35 TAT 01 plakalı jipiyle İzmir'den Muğla'nın Göcek Beldesi'ne cumartesi günü yola çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir- Aydın Otobanı üzerinde bulunan Türkiye'nin en uzun tüneli olan Selatin Tüneli'nde kaza yaptı. DHA muhabirlerinin elde ettiği Selatin Tüneli içindeki güvenlik kameralarının yaptığı kayıt, Özgener ve ailesinin atlattığı tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. İki ayrı kameranın yaptığı kayıtlarda ön sol lastiğinin patlaması sonucu tünelin her iki duvarına çarpan jipten kimsenin burnunun kanamadan kurtulmasının mucize olduğunu gözler önüne serdi. Kamera kayıtlarına göre Özgener'in kullandığı ve jip saat 12.24'te tünele sol şeritten giriyor sol ön lastiğin patlaması sonucu orta şeritte giden başka bir aracın önünden az farkla geçerek tünelin önce sağ duvarına çarpıyor, adeta tünel duvarına tırmanen jip hız kaybettikten sonra sürüklenerek bu kez karşı duvara arka tarafıyla çarpıp duruyor. Hava yastıkları açılan jipten önce Mahmut Özgener'in eşi Ayşe Özgener çıkıyor, arka koltukta oturan çocuklarına bakan Ayşe Özgener çocuklarını bakıcılarına bıraktıktan sonra eşinin yanına gidiyor. En son araçtan inen Mahmut Özgener ise eşi ve çocuklarını tünelin kenarındaki kaldırıma çıkartıyor. Kısa bir süre sonra da tünele giren araçlardan inenler Özgener ve ailesine yardım ediyor.



ŞOKTAN ZOR KURTULDUK



Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Özgener, "Hafta sonu tatili için Göcek'e gidiyorduk. Yolda bir anda lastik patladı. Önce sol, sonra sağ duvara çarptık. Hepimiz çok korktuk. Çok şükür kazadan yara almadan kurtulduk. Yaşadığımız şoku zor atlattık" diye konuştu.



