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Spor

Özgener: Top bizi sevmedi

TFF Başkanı Mahmut Özgener "Top bizi sevmedi. Eğer erken bir gol bulsaydık maçı daha da farklı kazanabilirdik. İspanya maçlarının önemi şimdi daha da arttı" ifadesini k

16 Ekim 2008 03:00



Estonya ile golsüz berabere kalmamızın ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mahmut Özgener "Top bizi sevmedi. Eğer erken bir gol bulsaydık maçı daha da farklı kazanabilirdik. İspanya maçlarının önemi şimdi daha da arttı" ifadesini kullandı.



Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: "Top bizi sevmedi. Şans yanımızda değildi. Futbolda böyle şeyler olur. Kolay geçmeyeceğini daha önce biliyorduk. İspanya maçının durumuna bakarsak, burada kazansaydık İspanya ile başbaşa kalacaktık. Bu yüzden daha üzgünüz. En büyük rakibimiz İspanya'ydı. Sakatlıklar mazeret değil. Bu takımı biz yenmeliydik. Gol olsaydı farklı bir galibiyet olacaktı. Avantajı kaybettik ama her şeyi kaybetmedik. Grupta ikinciyiz. İspanya maçlarının önemi daha da arttı"

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