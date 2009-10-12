Özgener: Terim'in istifasını TV'den öğrendim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in Belçika maçı sonrası açıkladığı istifa kararını, kendisinin de televizyondan öğrendiğini ve bu kararı saygıyla karşıladıklarını belirterek, tecrübeli teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

TFF'nin resmi internet sitesine açıklama yapan Mahmut Özgener, Belçika maçı öncesinde Fatih Terim ile istikrar konusunu sıklıkla konuştuklarını belirtirken, ''Kendisinin müsabaka sonrasında almış olduğu istifa kararını televizyondan öğrendim. Bu karar, sayın Terim'in kendi kararıdır. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, hocamızın kararını saygıyla karşıladık. Kendisi milli takımlarımıza büyük hizmetler vermiştir. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler için kendisine çok teşekkür ederiz'' dedi.

2010 Dünya Kupası Grup Eleme karşılaşmalarının sona ermesiyle birlikte, milli takımların yepyeni bir döneme girdiğini dile getiren Özgener, şunları söyledi:

''Göreve geldiğimiz günden beri her konuda olduğu gibi bu konuda da olaya günlük ve geçici bir yaklaşımla değil, sporun evrensel değerleri ve başarının bilimsel zorunlulukları boyutunda bakmaktayız. Konuyu bu boyutta değerlendirdiğimizde, gündemimiz, bir teknik direktör değişikliği değil, tamamen yeniden yapılanma ve A'dan Z'ye tüm milli takım olgumuzun yapılandırılmasıdır. Bunun başında yer alacak teknik direktör konusunun da bu büyük planın önemli, ama sadece bir parçası olduğuna inanıyoruz. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, yeni dönemin en sağlıklı ve çağdaş şekilde yapılandırılması için çalışmalarımızı başlattık. Gelişmeleri de önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşıyor olacağız.''

Başkan Özgener, doğal olarak gelecek günlerin kamuoyunda, teknik direktör isimleriyle ilgili tahminler ve buna bağlı senaryolarla geçeceğini vurgularken, ''Bu tahminler öncesinde söylemek istediğimiz tek şey, Türk Futbol Milli Takımları'nın yeniden yapılanma çalışmaları içerisinde görev alacak teknik adamın, futbolumuzu uluslararası alanda başarıya götürecek ve de en önemlisi, bu başarıyı istikrarlı kılacak deneyim, birikim ve özelliklere sahip biri olacağıdır. Futbol Federasyonumuz bu misyon ve vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor olacaktır'' ifadelerini kullandı.

(A) Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda elde etmiş olduğu çok büyük başarıların ardından, yaşamış olduğu hayal kırıklığı ve düşüşleri gözlemlemekte olduklarına da dikkat çeken Özgener, şöyle konuştu:

''Bu da, başarılarımızın sürekliliği ve kalıcılığı ile ilgili önemli bir problemimiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu gerçeği doğru tanımlamak gerekirse, (İstikrar sorunu) olarak adlandırmanın yanlış olmayacağı düşüncesindeyim. Milli takımımız, dünya futbolu üzerinde önemli başarılar elde etmiş ama başarı çerçevesinde bir istikrarı maalesef yakalayamamıştır. Yeni dönemde, futbol milli takımımızın ana hedefinin, bu istikrar sorununun ortadan kaldırılması yönünde yapılacak çalışmalar olması gerektiğine inanıyoruz.''