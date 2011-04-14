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Spor

ÖZGENER: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK İSTANBUL (A.A)

14 Nisan 2011 19:32

-ÖZGENER: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, bazı adayların sorularını önceden elde ettiğinin anlaşılması sonucu Futbol Federasyonu tarafından iptal edilen Futbol Temsilciliği Sınavı ile ilgili Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Özgener, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, toplam 20 soruluk sınavda FIFA tarafından gönderilen 15 sorunun bazı kişiler tarafından ele geçirildiğinin anlaşıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Yaptığımız incelemede FIFA tarafından gönderilen soruların sınavdan önce birtakım kişilerin eline geçtiği intibahına vardık. Bizim hazırladığımız soruları incelediğimizde bir sıkıntı olmadığını gördük. Dolayısıyla sınavı iptal etmeyi uygun bulduk. Bugün de sınavla ilgili Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu olayın açıklığa kavuşması lazım. Bizim intibamız soruların yurt dışı kaynaklı olarak sınavdan önce burada bazı kişilerin eline ulaştığı şeklinde. Bunun detaylarını savcılık incelemesi sonucunda kamuoyu ile paylaşacağız." Futbolcu Temsilciliği Sınavı'nın 4 ay sonra tekrar yapılacağını anlatan Özgener, "FIFA sınavdan önce soruları 202 ülkeye gönderiyor. Ben şahsen bu sınav şeklinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde dışarıya soru sızma ihtimalinin çok yüksek olacağına inanıyorum. Dolayısıyla bu sistemin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuda FIFA ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz" dedi.

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