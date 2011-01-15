-ÖZGENER: ''STATLARDAKİ TERÖR HEMEN BİTMEZ'' İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)Başkanı Mahmut Özgener, Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un yasalaşmasının, istenmeyen olayların ortadan kaldırılabilmesi yönünde önemli bir adım olacağını söyledi. TFF ile Spor Toto Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından Swissotel'de düzenlenen ''Türk Futbolunun Sorunları ve Geleceği'' konulu toplantının açılış konuşmasını yapan Mahmut Özgener, Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile Anayasa Mahkemesi'nin TFF Tahkim Kurulu kararlarının yargıya açılması konularına değindi. Özgener, Sporda Şiddet Yasası çalışmalarının başlamasından bugüne 15 aylık bir süreç geçtiğini belirtirken, ''Şunu özellikle vurgulamak isterim ki, yasa tasarısı hazırlanırken biz TFF olarak Türk spor ailesinin görüşlerini dinledik. Kendi görüşlerimizle birlikte değerlendirdik. UEFA üyesi değişik ülkeleri ziyaret edip, sistemlerini inceledik. Geçmişte şiddeti Türkiye'den fazla yaşamış ülkeleri inceleyip, sorunlarını nasıl çözdüklerine baktık. Emniyet Genel Müdürlüğümüzle defalarca görüştük. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştük. Neticesinde çalışma, TBMM'ye sevk edilen yasa tasarısı haline geldi'' dedi. Çalışmanın yasalaşmasının kendileri için büyük önem taşıdığını anlatan Özgener, ''Özellikle kulüplerimizin ağır bedelini ödediği şiddet konusunun çözümlenmesi için bu çalışma çok önemli. Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun yasalaşması halinde, hemen statlarımızdaki terör bitmeyecek, ama süratle azalması için önemli bir adım olacak. Belki yarın bu sorun bitmeyecek, ama kısa sürede azalacaktır. Hepimizin şikayet ettiği tribünlerdeki seyirci azlığının giderilmesi, futbolun bir eğlence unsuru olduğunun anlaşılması için, bu kanun tasarısının biran önce TBMM'den geçmesini arzu ediyoruz'' diye konuştu. -ANAYASA MAHKEMESİ'NİN KARARI- TFF Başkanı Mahmut Özgener, Anayasa Mahkemesi'nin TFF Tahkim Kurulu kararlarının yargıya açık olmasıyla ilgili verdiği kararın, Türkiye'de futbolun özerkliği açısından sorun yaşatabileceğini ve FIFA'nın da bu konuda tavizi bulunmadığını aktardı. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla ilgili olarak her zaman hukukun üstünlüğüne dikkat çektiklerini anlatan Özgener, ''Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasını beklememiz gerektiğini ısrarla vurguladım. Belki gerekçeli kararın açıklanması uzayabilir. Yüce mahkemenin takdirinin, futbolumuza getirdiği olası tehlikelerini de paylaşmak istiyorum. Futbolun dünyadaki çatı örgütü olan FIFA'nın, üye ülkelerindeki futbolu değerlendirirken en hassas olduğu konu özerkliktir'' ifadelerini kullandı. TFF kanununda FIFA'nın da isteğiyle 2007 yılında 11 değişiklik yapıldığını aktaran Özgener, şunları söyledi: ''Bunun içinde TFF Tahkim Kurulu Yasası da vardı. FIFA, üye ülkelerinde futbol hukukunun ayrı olmasını istiyor ve böyle olması içinde tüm dünyada taviz vermeden uygulamalara gidiyor. Dolayısıyla Tahkim Kurulu kararlarının mahkemelerde yargılanması konusunda bir karar çıktığı taktirde, futbolumuzun geleceği açısından sıkıntılı günler geçireceğimizi açıkça ifade etmek istiyorum. Bunları, FIFA ile olan temaslarımıza, UEFA Asbaşkanı ve FIFA İcra Kurulu Üyesi, Onursal Başkanımız Şenes Erzik'le yaptığımız görüşmelere, ilettiği ciddi sıkıntılara, söylemlere dayanarak söylüyorum. Gönlümden geçen, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının, futbolumuzun geleceğini ve özekliğini tehlikeye düşürecek şekilde, eskiden olduğu gibi tekrar mahkeme kapılarına gidilecek şekilde, futbolumuzun uluslararası faaliyetlerinin askıya alınması uygulamasına gidilmeyecek şekilde olmasıdır. Futbolumuzun geleceği açısından bu karar son derece önemlidir.''