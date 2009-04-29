Özgener: Denizli ile ilgilenmiyoruz

Futbol Federasyonu, bugünkü bir gazetede iddia edildiği gibi, federasyon başkanı Mahmut Özgener ile Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli arasında, milli takım teknik direktörlüğü konusunun hiçbir şekilde gündeme gelmediğini açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklamada, çok uzun yıllara dayanan dostluk çerçevesinde futbol ailesinin iki üyesi olarak fırsat buldukça bir araya gelen Mahmut Özgener ile Mustafa Denizli'nin buluşmalarının altında başka bir kasıt aranmaması gerektiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:



"İddia edildiği gibi son görüşmede, TFF Başkanı Özgener, Sayın Denizli'ye 'Terim hoca istifa ederse ilk ve tek tercihimizsiniz' ifadesini kesinlikle kullanmadığı gibi, milli takım teknik direktörlüğü mevzu bahis edilmemiştir. Türk futboluna hizmet vermeye çalışan kişilerin rutin görüşmelerini farklı başlıklarla değişik yerlere çekmek hiçbir kesime fayda sağlamayacaktır.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın, Türk futbolunun daha ileriye taşınması için futbol ailesinin tüm kesimleriyle yaptığı görüşmeler bundan sonra da devam edecektir."

