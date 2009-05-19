Özgener: Çok mutluyuz



TFF Başkanı Mahmut Özgener, UEFA Kupası finaline ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, UEFA Kupası finaline Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



Özgener, Werder Bremen ile Shakhtar Donetsk takımları arasında yarın Kadıköy'de oynanacak UEFA Kupası finali için hazırlanan ''İstanbul 2009'' kitapçığında yer alan yazısında, ''Avrupa ve Asya'yı birleştiren İstanbul şehrinin, mevcut haliyle son olarak yapılacak olan UEFA Kupası finali için mükemmel bir seçim olduğuna içtenlikle inanıyorum. İki kıtayı birleştirmekten kaynaklanan futbol ateşi, dünyanın her yerinde futbol taraftarları için unutulmaz hatıralar bırakacaktır'' ifadelerini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bu turnuva tarihindeki en önemli unutulmaz finallerden birisi olan 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'da düzenleyerek çok önemli bir deneyim kazandığını vurgulayan Özgener, ''UEFA liderliğinde oluşturulan yerel organizasyon komitesi, stat ve çevresinin bu prestijli etkinliğe yaraşır olmasını sağlamak için son 12 aydır durmaksızın çalışmaktadır. Euro 2016 turnuvasına ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye ve Türkiye Futbol Federasyonu için, UEFA Kupası finalinin düzenlenmesi yine önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul'a geldiğiniz için hepinize teşekkürler. Bu muhteşem şehri en iyi şekilde ziyaret etmenizi, finalin keyfini çıkarmanızı ve ardından evinize güvenli bir şekilde dönmenizi ümit ediyorum'' şeklinde konuştu.



