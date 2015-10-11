'Özgeçmişimdeki bilgiler doğru'



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen özgeçmişinde yanlış bilgi verdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Von der Leyen açıklamasında 1995 yılında Stanford Hastanesi sağlık hizmetleri yönetimi bünyesindeki görevini belgeleyen yazılı bir onaya da yer verdi.

1997 yılından bir referans mektubunda hastanenin müdür yardımcısı Kathy VanCamp, Von der Leyen'in altı ay boyunca bir piyasa araştırması ve fizibilite çalışmasında yer aldığına işaret ediyor.

Von der Leyen ayrıca konuk öğrenci olarak Stanford Üniversitesi'ndeki bazı dersleri takip ettiğini de belirtti. Ancak Stanford'daki kalışının asıl sebebinin eşinin araştırma çalışmaları olduğunun daha önce birçok kez altını çizdiğini de vurguladı.

Welt am Sonntag gazetesinde yer alan bir habere göre Stanford Üniversitesi Ursula von der Leyen'in üniversitelerinin ismini haksız yere kullandığını iddia etmişti.

Haberde üniversite sözcüsünün Savunma Bakanı'nın özgeçmişinde üniversitenin adı geçse de Von der Leyen'in bir belge ya da akademik diploma ile sonuçlanan herhangi resmi bir programa kaydının bulunmadığını kaydettiğine yer verilmişti.