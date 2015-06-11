Özgecan'ın katilleri yarın hâkim karşısında

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde eve gitmek için bindiği minibüsün şoförü tarafından öldürülen ardında da cesedi yakılan 20 yaşındaki Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili 3 sanık hakkında Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak. Davaya müdahil olmak için yaklaşık 1000 avukat Mersin Barosu'na başvururken, güvenlik gerekçesiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede yarın sadece Özgecan Aslan davasının görülmesine karar verdi.

Ali Ekber Şen ve Tolunay Duman’ın DHA’da yer alan haberine göre, geçen 11 Şubat'ta akşam saatlerinde evine gitmek üzere minibüse bindikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan, 13 Şubat'ta yanmış cesedi bulunan Çağ Üniversitesi öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili katil zanlıları tutuklu minibüs şoförü 26 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken, babası 50 yaşındaki Necmittin Altındöken ile arkadaşı 25 yaşındaki Fatih Gökçe'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianameyi 15 Nisan'da kabul eden Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları yarın yargılamaya başlayacak.

Üye hâkimler kadın

Ahmet Suphi Altındöken'in 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', Necmittin Altındöken ile Fatih Gökçe'nin ise 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme' suçlarından yargılanacağı mahkemenin 2 hakim üyesi kadın. Başkanlığını Ercan Kumhak'ın yaptığı ağır ceza mahkemesinin hakim üyeleri ise Nesibe Çınar ve Fatma Serpil Aydın.

Tek duruşma yapılacak

Kamuoyunun bir süre gündemini oluşturan ve hemen her yerde protesto yürüyüşlerinin düzenlendiği Özgecan cinayetiyle ilgili davanın görüleceği Tarsus Adliyesi, dava günü tarihi bir gün yaşayacak. Çok sayıda avukatın müdahil olacağı dava için adliyede polis yoğun güvenlik önlemleri alacak. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyeyi diğer davalara kapatma kararı aldı. Güvenlik gerekçesiyle alınan bu karar çevresinde o gün adliyede Özgecan Aslan cinayeti dışında hiçbir davaya bakılmayacak.

Avukatları baro seçecek

Öte yandan, davaya Mersin dışından da çok sayıda avukat müdahil olmak için Mersin Barosu'na başvurdu. Şu ana kadar yaklaşık 1000 avukatın baroya başvuruda bulunduğu belirtildi. Duruşma salonunun 100 kişi kapasiteli olması nedeniyle baro, avukatlar arasında seçim yaparak belirli bir sayıda avukatın salona alınacağı öğrenildi.

Zanlılar salonda olacak

Özgecan cinayetinde yargılanacak tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, Necmittin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe'nin güvenlik nedeniyle önce duruşmaya getirilmeden bulundukları cezaevinden SEGBİS ile ifade vermeleri planlandı. Ancak, avukatların itirazı üzerine bu karardan cayıldı ve sanıkların mahkemeye getirilmesine karar verildi. Mersin Barosu bünyesinde oluşturulan savunma komitesi ise duruşma için hazırlıklarını tamamladı. Baro Başkanı Avukat Alpay Antmen, davayla ilgili şunları söyledi:

"Ailenin avukatları olarak her 3 sanığın da müşterek fail olduğunu, öldürme fiilini birlikte ortak hareket ederek gerçekleştirdiklerini, bu nedenle de her 3 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep edeceğiz. Hukuken olması gereken de budur. SEGBİS ile ifade alma olmayacak, bizzat duruşmada hazır bulundurulacaklar. Mahkemenin kararı bu şekildedir. Bulundukları cezaevlerinin müdürlüklerine yazı yazılmış, hazır edilecekler, o kesin. Zaten biz de bu konuda ısrarcıydık, kesinlikle SEGBİS'i kabul etmeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik."

Ayrıca Özgecan Aslan'ın babası Mehmet ve anne Songül Aslan'ın ise şu an için duruşmaya katılmayıp, aileyi amca Yaşasın Aslan'ın temsil edeceği öğrenildi.

İddianamedeki detaylar

Korkunç cinayetle ilgili iddianamede yer alan bir bölümü, ailenin avukatları şöyle açıklamıştı:

"Şüpheli Suphi cinsel saldırı eylemine direnen Özgecan Aslan'ı darp edip, bayılttıktan sonra vakit kaybetmeksizin diğer şüpheliler Necmittin ve Fatih'i araması, şüphelilerin de bu aramaya olumlu cevap verip yanına gitmeleri, Özgecan'ı öldürülüp ortadan kaldırılmasına ilişkin planı birlikte gerçekleştirdikleri, evin önünde arabanın içerisinde henüz ölmemiş olan Özgecan'ın A.Suphi tarafından vahşice öldürülmesine karşı koyacak bir davranışta bulunmadıkları gibi, aksine şüpheli A.Suphi'nin suç işleme kararını güçlendirici söz ve davranışlarda bulundukları, Özgecan' ı öldürüldüğü aracın başında ve yanında gözcü olarak beklemeleri, yine Özgecan'ın öldürülmesinden sonra yakılarak ortadan kaldırılması ile diğer suç delillerinin ortadan kaldırılması sürecinde suçun işlenmesini kendi aralarında yaptıkları iş bölümüne göre katkı sağlayarak şüphelinin eylemlerinin birbirilerini tamamlayıcı nitelikte olduğu, şüphelilerin öldürme eylemine ilişkin icrai davranışlarının başlaması sonucun meydana gelmesi ve suç delillerinin yok edilmesine ilişkin tüm aşamalarda tüm şüpheliler birlikte hareket ederek, fiil üzerinde ortak hakimiyet kurdukları tüm şüphelilerin irade birliği içerisinde ve yapılan iş bölümü çerçevesindeki eylemlerinin suça yardım düzeyini aştığı ve tüm şüphelilerin öldürme eyleminden müşterek fail olarak sorumlu tutulması gerektiği dosyada toplanan tüm deliller değerlendirildiğinden anlaşılmış olması gerekçeleriyle şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep olunmuştur."