Özgecan davasının ikinci duruşmasına zanlılar cezaevinden bağlanacak

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan’ın bindiği minibüs şoförü tarafından öldürülmesiyle ilgili Tarsus 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması yarın yapılacak. Özgecan’ın katil zanlısı tutuklu 3 sanığın duruşmaya bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlanması bekleniyor.

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde, 11 Şubat 2015’te kaybolan ve iki gün sonra vahşice öldürüldükten sonra yakılmış halde cesedi bulunan Çağ Üniversitesi öğrencisi Özgecan Aslan’ın katil zanlıları minibüs şoförü Suphi Altındöken (26), babası Necmittin Altındöken (50) ile arkadaşı Fatih Gökçe (25) ilk duruşmada olayın oluş anına ilişkin ’kan donduran’ ifadeler vermişti.

Zanlılar mahkemeye getirilmeyecek





Hürriyet'te yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen, katil zanlılarından Suphi Altındöken, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, babası Necmittin Altındöken’le arkadaşı Fatih Gökçe ise ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme’ suçlarından yargılanacağını ifade etti. Zanlıların ikinci duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılmasının beklendiğini de anımsatan Alpay Antmen, bu kararı doğru bulmadıklarını belirterek, "Toplum vicdanında bu davanın özel bir yeri ve önemi bulunmakta olup, zanlıların mahkemeye getirilmeleri gerektiği kanaatindeyiz" dedi.



3 sanık için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor





İkinci duruşmada, savcılık tarafından esas hakkında mütalaanın verilmesini beklediklerini de vurgulayan Antmen şunları söyledi:



"Biz de avukatlar olarak gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Davanın bundan sonraki sürecinde adil yargılama ve savunma hakkına riayet edilerek, adaletin en iyi şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz. İlk duruşmada alınan ifadeler ve toplanan deliler neticesinde cinayetin hunharca ve bilinçli bir şekilde işlendiğinin gözler önüne serilmiştir. Bu duruşmada alınan ifadeler ve delilerin yeniden gözden geçirilmesi ile iddianamenin son şeklini alacağını düşünüyoruz. Aslan ailesinin avukatları olarak yeniden, her 3 sanığın da müşterek fail olduğunu, öldürme fiilini birlikte ortak hareket ederek gerçekleştirdiklerini ve bu nedenle her 3 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılacaklarını düşünüyoruz."