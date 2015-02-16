Özgecan Aslan protestosunda 'her erkeğin olduğu gibi ihtiyaçlarımız var' deyince kadınlar çıldırdı

İzmit'te, sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grubun, kadın cinayetlerini protesto gösterisinde, "Her erkeğin olduğu gibi bizim de bazı ihtiyaçlarımız muakkak var" diyen bir kişi, kadınların tepkisini çekti.



Özel bir şirkette harita teknikeri olarak çalışan ve sosyal medyada, "Özgecan Aslan için gelin hep birlikte yürüyelim" adı altında başlattığı etkinlikte grup adına açıklama yapan Cihar Biçer isimli bir kişi, “Her erkeğin olduğu gibi bizim de bazı ihtiyaçlarımız muakkak var. Ama önemli olan bu ihtiyaçları normal bir aile evladına, namusuna düşkün bir aile ferdine yapılmasını kesinlikle kınıyoruz” dedi.

Alandaki kadınlar Biçer’in derhal alanı terk etmesi gerektiğini belirtirken bir kadının, “Ne demek erkeklerin ihtiyaçları, ne demek namuslu namussuz ayrımı, suyla sabunla git gider ihtiyaçlarını” şeklindeki sözleri eyleme damgasını vurdu.



Konuşma yapan kişinin bu sözleri üzerine protesto eyleminde bulunan kadınlar tepki gösterdi.