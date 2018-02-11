Özgecan Aslan mezarı başında anıldı

Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen ve kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen Özgecan Aslan, ölümünün 3. yılında ailesi tarafından mezarı başında anıldı.

Aslan'ı anmak için babası Mehmet Aslan, annesi Songül Aslan, ablası Beste Aslan, kardeşi Barış Aslan ve aile yakınları, genç kızın Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki anıt mezarına gitti.



Duaların okunduğu anma programı sırasında Mehmet ve Songül Aslan, gözyaşlarına hakim olamadı.



Mehmet Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kadına şiddetin eğitimsizlikten kaynaklandığını ifade eden Aslan, bu konuyla ilgili ağır cezaların getirilmesi gerektiğini söyledi.



Mevcut yasalardaki cezaların da olduğunu ancak bunların bile şiddet uygulayanlar tarafından bilinmediğine dikkati çeken Aslan, bunun iyi anlatılması gerektiğini kaydetti.

Aslan, insanların bir anlık öfkelerine yenik düştüklerini belirterek, "İkinci adımda ne olacağını düşünmüyorlar. Bir anlık öfkenin bedelini masum kadınlar ve çocuklar ödüyor. Bunun olmaması için eğitim lazım" dedi.



Anne Songül Aslan da kızının yaşadıklarını hiçbir zaman hak etmediğini söyledi.



Birçok kadın ve çocuğun şiddete maruz kaldığına dikkati çeken anne Aslan, "Maalesef bunların sonu da gelmiyor. Kadına şiddetle ilgili çok güzel bir yasa çıksın ki artık kimsenin canı yanmasın. Lütfen, bunun üzerinde dursun yetkililerimiz. Hiçbir annenin gözü yaşlı olmasın. Özgecan'ın çok güzel hayalleri vardı. Hiçbirini gerçekleştiremedi. 'Dünyanın en iyi psikoloğu olacağım, bütün hastaları iyileştireceğim' diyordu" ifadelerini kullandı.