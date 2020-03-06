Özgecan Aslan cinayetini protesto eden 27 kadın beraat etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde, okuldan çıkıp evine gitmek için bindiği minibüste tecavüz edildikten sonra vahşice katledilen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın ölümünü protesto ettikleri gerekçesiyle yargılanan 27 kadın, beraat etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre kararda, barışçıl amaçlarla bir araya gelmiş kalabalıkların toplantı hakkını kullanırken kamu düzeni açısından tehlike oluşturmayan ve şiddet içermeyen davranışlarına “devletin sabır ve hoşgörü göstermesinin çoğulcu demokrasinin gereği olduğuna” da dikkat çekildi. Sanıkların, Özgecan Arslan’ın tecavüz edilerek öldürülmesine ilişkin protesto eylemini barışçıl sebeplerle yapmak istediklerinin anlaşıldığı kaydedilen kararda, “eylem nedeniyle toplumsal hayatın etkilenmiş, trafiğin aksamış olduğuna dair bir delil bulunmadığı” ifade edildi. Kararda, sanıkların polise direnmekle de suçlandığı, buna karşın mağdur polis memurlarına ilişkin bir tespit olmadığı da ifade edilerek “Sanık göstericiler ile polisler arasında yaşanan arbedenin kaynağının tespit edilemediği, anayasal haklarını kullandıklarını iddia eden sanıkların kendilerine yapılan şiddetten korunmaya çalıştıklarına ilişkin savunmalarının aksinin ispatlanamadığı” vurgulandı.