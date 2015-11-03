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Özge Uzun'un TRT'deki görevine son verildi: Bu da benim şanım olsun!

"Uzun zamandır böyle bir karar bekliyordum"

03 Kasım 2015 12:04

Hafta sonu TRT'de ekrana gelen 'Haber Tadında' programının sunucusu Özge Uzun, görevine son verildi. Uzun, 20 Aralık 2014’te programı sunmaya başlamış, görevi İnci Ertuğrul'dan devralmıştı.

Ünlü sunucu görevden alınma kararını böyle duyurdu:

"Trt'deki görevime az önce son verildiğini öğrendim... Üzgün müyüm? Kırgın mıyım? Kızgın mıyım? Bir taraftan TRT'de çalıştığım için bana hakaret edenlere, bir taraftan orada çalışmaya layık olmadığımı düşünerek bana hakaret edenlere karşı hep sukunet içinde durdum... Bana yakışır şekilde ve başarı ile yayınlarımı yaptım... Harika bir ekip ile çalıştım... Hafta sonu en çok izlenen yayın oldu #habertadında Yönetim de bugüne dek benim arkamda durdu... Ve bugün alınan bir kararla işime son verildi... Dedim ya bir süredir bekliyordum... Her şeyin hayırlısı... Bu da benim Şanım Olsun."

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