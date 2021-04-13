5 yıl önce bugün Kobe Bryant kariyerinin son maçına çıktı ve 60 sayı attı

2020’nin ilk günlerinde geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren Amerikan Basketbol Ligi (NBA) efsanesi Kobe Bryant, 5 yıl önce bugün Los Angeles Lakers formasıyla Utah Jazz karşısında kariyerinin son maçına çıkmış ve 60 sayı atarak takımını galibiyete taşımıştı.

Son maçında 60 sayı atarak takımına galibiyeti getiren Kobe Bryant, taraftarlarına güzel bir sonla veda ettiği için mutlu olduğunu söylemişti. Kariyerinde altıncı kez 60 ve üstü sayı barajını geçen "Kara Mamba" lakaplı oyuncu, zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı konuşması sırasında performansının kendisini de şaşırttığını belirterek, "Ne diyebilirim ki? Mamba artık oyun dışı. Bu kadar sayı atacağım bir maç olduğuna inanmak zor. Hala şoktayım" demişti.

Kariyerinde 5 kez NBA şampiyonu olan (2000, 2001, 2002, 2009 ve 2010) Black Mamba lakaplı Kobe Bryant; 2009 ve 2010'da NBA Finalleri'nin en değerli oyuncusu seçilmeyi başarmıştı.