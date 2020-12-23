ÖZET | Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u mağlup etti

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 16. haftasında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 84-77 mağlup etti.

Boyalı alandan bulduğu basketlerle karşılaşmaya başlayan Fenerbahçe Beko'ya isabetli dış atışlarla karşılık veren Olympiakos, 5. dakikayı 14-11 üstün bitirdi. İlk çeyrekte üç sayılık atışlarda 11'de 7 ile oynayan Yunanistan temsilcisi, periyodu 27-22 önde tamamladı.

Olympiakos, kısa oyuncularının skora katkısıyla 13. dakikayı 34-30 üstün geçti. Hızlı hücumlarla etkili olan sarı-lacivertli takım, skorda öne geçti ve ilk yarıyı 45-41 önde kapattı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, savunmada rakibine kolay sayı şansı vermezken 26. dakikayı 11 sayı farklı 57-46 önde bitirdi. Üçüncü çeyreğin son anlarında Pierre ile skor üreten sarı-lacivertli takım, final periyoduna 66-54 üstün girdi.

Fenerbahçe Beko, son periyoda düşük tempoda başladı. Sarı-lacivertli ekip, hücumda etkin bir görüntü çizen rakibini durdurmakta zorlandı. Yunanistan temsilcisi, Vezenkov'un peş peşe bulduğu üç sayılık basketlerle 38. dakikada farkı 1'e indirdi: 75-74. Başantrenör Igor Kokoskov'un aldığı molanın ardından üst üste basketler bulan sarı-lacivertli takım, son saniyelere 6 sayı önde girdi: 82-76. Farkı koruyan Fenerbahçe Beko, maçı da 84-77 kazandı.

Üç maç aranın ardından kazanan sarı-lacivertliler, organizasyondaki 6. galibiyetini aldı. Bir maçı eksik konuk ekip ise 8. kez mağlup oldu.

Bu arada, karşılaşmanın 38. dakikasında Olympiakos forması giyen Papanikolaou, bir pozisyonda sakatlandı ve maça devam edemedi.