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Spor

ÖZET | Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e farklı kaybetti

08 Nisan 2021 23:40

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'e 93-67 yenildi. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 14. kez mağlup oldu. Konuk ekip ise 20. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe BekoReal MadridEuroleagueTHY Avrupa Ligi
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