ÖZET | Fenerbahçe Beko'nun son kurbanı Olympiakos

THY Euroleague'in 20 haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Salonu'nda Olympiakos'u 90-75 mağlup etti ve 18. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u etkili savunmasıyla zorladı. İlk çeyreği 21-15 önde bitiren sarı-lacivertliler ikinci çeyrekte de aynı oyununu sürdürdü ve ilk yarıyı 40-28 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte her iki takımda skor üretmekte zorlanmazken Fenerbahçe son çeyreğe 68-54 önde girmeyi başardı. Son çeyrekte de doğru oyunu oynamayı başaran ve farkı korumayı başaran Fenerbahçe Beko parkeden 90-75 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 18. galibiyetini elde ederken, Olympiakos ise 8. mağlubiyetini aldı.