ÖZET | Anadolu Efes'ten Panathinaikos'a 20 sayı fark

THY EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes, normal sezonun son iç saha maçında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 20 sayı farkla 85-65 yendi. Ev sahibi takım, bu sonuçla 20. galibiyetini aldı. Yunanistan temsilcisi ise 19. kez mağlup oldu.

Mücadeleye Micic'in etkili performansıyla başlayan Anadolu Efes, 6. dakikayı 15-10 önde geçti. Tempolu devam eden mücadelenin ilk çeyreğini lacivert-beyazlılar, Panathinaikos önünde 24-21 üstün tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci periyodu 43-33 önde bitirerek soyunma odasına 10 sayılık avantajla gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Dunston'la üst üste basketler bularak farkı koruyan ev sahibi takım, final periyoduna 60-49 üstün girdi.

Son periyotta da rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-65 kazandı.

Öte yandan, geçen hafta oynanan Bayern Münih maçının sonunda "Hakemlere yönelik hareketi" gerekçesiyle Avrupa Ligi organizasyonunun 1 maç ceza verdiği Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın yerine, yardımcı antrenör Yakup Sekizkök lacivert-beyazlı takımın başında yer aldı. Ergin Ataman ise mücadeleyi locadan takip etti.