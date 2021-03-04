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Spor

ÖZET | Anadolu Efes'ten CSKA Moskova'ya 30 sayı fark

04 Mart 2021 23:45

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 28. haftasında CSKA Moskova'yı 100-70 mağlup etti ve üst üste 6. galibiyetini aldı.



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