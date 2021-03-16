ÖZET | Anadolu Efes, Maccabi deplasmanında farklı kazandı

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 23. hafta erteleme maçında deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını 90-66 yendi.

Organizasyonda üst üste 8. kez kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda 19. galibiyetini elde etti ve ikinci sıraya yükseldi.

THY Euroleague 23. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını 90-66 yendi.

Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-17 önde geçerken, soyunma odasına 47-31 üstün girdi.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdürerek üçüncü çeyrekte 24 sayılık (47-71) fark yakalayan lacivert-beyazlılar, mücadeleden de 90-66 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Vasilije Micic 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.

Lacivert-beyazlı ekip, THY Euroleague'de üst üste 8, toplamda ise 19. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Maccabi Playtika 17. mağlubiyetini yaşadı.