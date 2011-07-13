-ÖZERTEN SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 13.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisi Ufuk Özerten savcılıkça serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten özel yetkili cumhuriyet savcısı Mehmet Berk tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Özerten, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrıldı. Özerten, adliyeden ayrılırken basın mensuplarının soruları üzerine, ''Söylenecek bir şey yok. İnşallah kısa süre sonra görüşürüz arkadaşlar. En azından kirlendiği söylenen futbol ortamında temiz kaldığım, mahkemeye sevk edilmeden savcılıkça serbest bırakılmamdan anlaşılmıştır. Hayatımın hiçbir döneminde kirli bir noktam olmadı. Herhalde ifadem alınmak için buraya çağrıldım. İfademi aldılar, serbest bırakıldım. Adalete ve 2 gün bizi misafir eden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teşekkür ederim. Her şey nezaket içinde yapıldı'' dedi.