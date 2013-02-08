'Özerk kadın devleti kurulsun'

Şefkat-Der önderliğinde bir grup kadın, özerk kadın devleti "Kadınya"nın kurulması için Meclis'e yazılı başvuruda bulundu.

Şefkat-Der Genel Başkanı Hayrettin Bulan, Türkiye'nin kuruluşundan itibaren erkek egemen bir devlet olduğunu savundu.

Bulan, "kadınlar için can güvenliklerinin sağlandığı, yüksek güvenlikli, şiddet göstermeyen, taciz ve tecavüzü olmayan, özerk kadın devletinin kurulmasını istiyoruz" dedi.

Bulan, uygulamanın anayasa değişikliği ya da halk oylamasına gidildiği takdirde hayata geçirilebileceğini belirtti.

Gruptaki kadınlar can güvenlikleri nedeniyle şiddeti temsil eden mor şallar ve güneş gözlükleriyle kendilerini gizlediler.

Yıllardır eski eşlerinden kaçarak hayatta kalmaya çalıştıklarını, devlet korumasının yeterli olmadığını ileri sürdüler.