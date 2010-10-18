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ÖZER ÇİLLER DE İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A)

18 Ekim 2010 15:01

-ÖZER ÇİLLER DE İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller, ''Devrimci Karargah Örgütü'' soruşturması kapsamında ''mağdur'' sıfatıyla ifade verdi.  Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık tarafından ''mağdur'' sıfatıyla ifadesi alınan Özer Çiller, daha sonra adliyeden ayrıldı. Çiller'in avukatı Semra Ertürk, müvekkilinin şikayetçi olup olmadığı yönündeki sorular üzerine, ''Ne oluyorum ne olmuyorum yönünde bir şey söylemedi. Kendisi daha sonraki süreçte karar verecek'' dedi.

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