Özer: Yüzde 100 yerli otomobil biraz zor

T24 - Toyota Türkiye CEO’su Orhan Özer, yerli otomobil yapılacağına inandığını söyledi. Özer, “Ancak yüzde 100 yerli olması biraz zor” dedi.

Toyota Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer, Türkiye'nin 2023 için ciddi hedefler koyduğunu söyledi.

Otomotiv sektöründe 75 milyar dolar ihracat hedefinin çok önemli olduğunu belirten Özer, yerli otomobil yapılacağına inandığını ifade etti.

Orhan Özer, şöyle konuştu: “Böyle bir ekonomi içinde Türkiye'nin bir otomobil markası olması gayet doğal. Bu olamayacak bir şey de değil. Oomobil üretmek aşırı zor bir iş değil. Sadece yorgunu yokuşa sürmemek lazım. Yüzde 100 yerli olsun gibi şeyler biraz zor. Japonya otomotivin merkezi olmasına rağmen orada üretilen yüzde yüz Japon mudur, hiç alakası yok. Önemli olan markanın Türk olmasıdır. Ondan sonra bazı parçaları değişik yerlerden getirip yaparsınız. Her şeyin Türkiye'de bulamazsınız ki.''

Yerli otomobil üretimi konusunda model çeşitliliğinin olmasının önemine dikkati çeken Özer, bu şekilde üretilen otomobillerin rahatlıkla satılacağını dile getirdi.

Özer, otomobilin pazarlamasının üretiminden daha önemli olduğuna vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Burada en düşündürücü konu, üretim değil pazarlamadır. Yeni bir marka kurup onun dağıtımını yapıp, toplum da bunun kabulünü sağlayıp bunu satabilmek. Yani kaliteli bir araç üretip bunu pazarlamak lazım. Yerli otomobilde model çeşitliliğini artırmak çok önemli. Yani şimdi bir tane araba ürettik. Eskiden Anadol üretip satıyorduk çünkü seçenek yoktu. Yani o yüzden herkes alıyordu. Almak zorundaydı yani.''

Geçmiş yıllarda tek tip üretilen araçların satıldığını anlatan Özer, model çeşitliliğinin artmasıyla birlikte insanların tek tip almaktan vazgeçtiğini ifade etti.

Özer, Türkiye'de otomotiv sektörünün yüzde 69'unun ithal olduğunu belirterek, ''Bu insanların çeşitliliğe önem verdiğini gösterir. Yani asker mantığıyla tek tip araba koyarsanız, satarsınız ama ona ihtiyacı olanlara satarsınız. Üretimi çeşitlendirirseniz değişik kesimlere de satarsınız. Yani birden fazla modelin olması o yönüyle iyi. Yerli aracı satmak çok kolay. Kapatın gümrükleri herkes almak zorunda. Böyle olunca bütün pazar yerli olur ve marka da üretilir. Ama zorlamayla olur ve bir süre sonra yürümemeye başlar'' dedi.

Özer, Avrupa’daki ekonomik krizin şu anda çok ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, ''Ben bu krizin öyle çok çabuk çözüleceğine inanmıyorum. Tabi bizi de çok etkiliyor. Çünkü biz üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. İhraç ettiğimiz ülkelerin yüzde 90'ı da Avrupa. Onun da üretim sayımızda düşüşe etkisi var'' diye konuştu.

Türkiye'de ise ekonominin iyi yönde ilerlediğini vurgulayan Özer, şöyle konuştu: ''Türkiye'nin ekonomik durumu gayet pozitif. Çünkü Türkiye sadece Avrupa'ya bağımlı olmaktan, yüzünü sadece o tarafa dönmekten kurtuldu. Dünyadaki diğer ülkelerin varlığından da haberdar oldu. İşte Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Rusya, Uzak Doğu, her tarafta Türk insanı yeni iş yapmak için çalışıyor. Türkiye'nin Avrupa karşısında başarılı olması hiç sürpriz değil. Çünkü insanımız çalışkan.''