-ÖZER YİNE AMELİYAT EDİLECEK İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Fenerbahçe'nin Konyaspor ile yaptığı lig maçında sakatlanan Özer Hurmacı'nın daha önce de operasyon geçirdiği sol ayak tarak kemiğinden bir kez daha ameliyat olacağı açıklandı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Özer Hurmacı'nın, sol ayak tarak kemiğinden bir kez daha ameliyat olmasına karar verildiği bildirildi. Ankaraspor'da oynadığı dönemde sol ayak tarak kemiği kırılan ve sarı-lacivertli takıma transfer olduğu geçen sezon başında ayak tarak kemiğinden bir operasyon geçiren Özer, tüm sezon ayağındaki platinle futbol oynamıştı. Geçtiğimiz sezon sonu sol ayağındaki platin alınan Özer Hurmacı, Konyaspor ile oynanan Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta maçında tekrar aynı yerden sakatlanmış ve yapılan tetkikler sonucu oyuncunun sol ayak tarak kemiğinde çatlak tespit edilmişti. Bu arada Fenerbahçeli futbolcunun bu akşam saatlerinde Almanya'ya gideceği ve Münih'te bulunan Bogenhausen Klinik'te, ayak ortopedisi alanında dünya çapında ün yapmış Prof. Dr. Seebauer tarafından 22 Ekim Cuma günü ameliyat edileceği bildirildi. Operasyon sonrası rehabilitasyon sürecine başlanacak Özer Hurmacı, daha sonra Türkiye'ye dönerek, Fenerbahçe Kulübü Can Bartu Tesisleri'nde tedavi programını sürdürecek.