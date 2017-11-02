Trabzonspor, sözleşmesini haksız nedenden dolayı fesheden Özer Hurmacı'ya 6 ay futboldan men cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca Özer Hurmacı'nın kulüpten talep ettiği 6.4 milyon liralık fesih tazminatının da reddedildiği bildirildi.

Konuya ilişkin Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bugün aldığı karar ile, profesyonel futbolcu Özer Hurmacı’nın şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6,4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir."