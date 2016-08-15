Özer Hurmacı'nın aracı kurşunlandı!

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezonun sonunda kadro dışı bırakılan ve kendisine kulüp bakan Özer Hurmacı’nın park halinde duran aracı kurşunlandı. Habertürk'ten Volkan Köse'ye konuşan Hurmacı, “Bu tehdit sadece beni değil, diğer futbolcuları da etkiler” dedi.

Tatil için Bodrum’da bulunan 29 yaşındaki futbolcunun ağabeyi tarafından kullanılan aracına, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde park halindeyken gece saat 02.30 sularında kimliği belirsiz kişilerce ateş edildi. Hurmacı ailesi, bu gelişmeninin ardından polise gidip şikâyetçi olurken Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın yaşandığı muhite gelerek inceleme yaptı. Olayla alakalı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de soruşturma başlattı.

"Bu neyin mesajı?"

Çirkin saldırıyı sabah öğrenen Özer, "yaşananların endişe verici olduğunu" belirterek, “Büyük bir şokla uyandık. Ağabeyim gidip ifade verdi. Umarım bu olayın faili bulunur. Bu neyin mesajı? Bu tehdit sadece bana değil. Bu olaylar Trabzonspor’da ter döken diğer oyuncuları da etkiler. Bu kulübe büyük emekler veren biri olarak bu yapılana anlam veremiyorum” diye konuştu.