Özer Hurmacı bu sezon ilk kez 11'de

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de cezası nedeniyle Ankaragücü'nü seyircisiz maçta konuk etti.

2 maçlık seyircisiz oynama cezasının ilkini Kasımpaşa maçında çeken sarı-lacivertli ekip, bu akşamki Ankaragücü maçıyla cezasını tamamladı.

-ÖZER, İLK KEZ 11'DE-

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, bu sezon ligde ilk kez Özer Hurmacı'ya 11 kişilik kadroda yer verdi.

Sarı-lacivertli ekibin son haftalarda ortaya koyduğu kötü performansın ardından kadroda değişiklikler yapması beklenen Daum'un değişim yaptığı tek mevki orta alanın solu oldu.

Bu bölgede daha önce forma verdiği Dos Santos ve Vederson'u yedek bırakan Alman çalıştırıcı, bu kez Özer'i değerlendirdi.

Özer, bu sezon ligin dışında, yalnızca Steaua Bükreş ile deplasmanda yapılan UEFA Avrupa Ligi maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Fenerbahçe'de, tedavileri süren Önder ve Kazım'ın yanısıra sakatlıkları bulunan Emre ve Deivid ile Bekir, Ankaragücü maçının kadrosunda bulunmadılar.

-BOŞ TRİBÜNLERE BAYRAK VE SLOGANLAR-

Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz yapılan mücadelede tribünlere bayraklar ve üzerinde takımı motive etmeye yönelik sloganlar yer aldı.

Seyircisiz yapılan Kasımpaşa mücadelesinde Fenercell ve Fenerbahçe Kart'ın dev pankartlarının yer aldığı maraton alt tribünde bu kez tribünü kaplayan ''30 milyon taraftarınla yanındayız'' yazılı pankart bulunuyor.

Fenercell'in pankartı Migros kale arkası, Fenerbahçe Kart'ın pankartı da Türk Telekom kale arkası tribüne yerleştirildi.

Bu arada Kasımpaşa maçında Fenercell'in pankartında ''95 bin Fenercell'li yanınızda'' yazısı bu maçta, ''110 bin Fenercell'li yanınızda'' biçiminde ve abone sayısındaki değişiklikle tribünde yer aldı.

Geçen sezonlarda kötü giden dönemlerde tribüne asılan ''O forma için biz ölürüz, siz savaşın yeter'' yazısının yer aldığı pankart, maraton tribününün orta bölümünde yer aldı.

Fenerbahçeli futbolcular sahaya, ''Yasadışı bahise son. Türkiye kazansın'', Ankaragücü futbolcuları da, ''Meme sağlığınız elinizde. Mammografi yaşam kurtarır'' yazılı pankartlarla çıktılar.

Karşılaşma, Tokat'ta şehit olan askerler ve Bursa'da göçük altında kalarak yaşamını yitiren maden işçileri için yapılan saygı duruşunun ardından başlatıldı.