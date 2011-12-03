Özen: Nakitte kalın, TL ile uzun vadeli borçlanmayın

T24 - Dünya ekonomisinde krizin tartışıldığı bir dönemde, Türkiye’deki son durumu ve harcamaları değerlendiren Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, “Tavsiyem likit kalın. Likit kalmakta fayda var diye düşünüyorum” dedi.



Özen, TL’nin 2012’de yüzde 4 değerleneceğini söyledi. 2012’nin ikinci yarısında faizlerde biraz gerileme olabileceğini kaydeden Özen, “TL uzun vadeli borçlanmayı şu anda tavsiye eder misin derseniz, onu da çok etmem” şeklinde konuştu.



Nitekim, faizlerin düşük olduğu dönemde yüzde 0.75’le 10 yıllık, 100 bin TL konut kredisi alan bir tüketici aylık 1.260 TL taksit öderken, faiz artışı sonrası şu anda yüzde 1.20 faizle aynı hacimde konut kredisi aldığında aylık ödemesi 1.575 TL’yi buluyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde faizlerdeki olası bir düşüşte taksitler aşağı çekilecek.

‘Yastık altı’ çıkışı



AB’nin, euro’nun dağılmasıyla ilgili kötü senaryoya inanmadığın belirten Özen, “Eğer euro bitecekse herkes euro’dan kurtulmak için satardı” dedi. Özen, ABD bölgesinden gelen iyi verilerin olumlu bir gelişme olduğunu hatırlattı. Avrupa’nın resesyona giriyor gibi durduğunu söyleyen Özen, işin çözümünün ortak tahvilden geçtiğini söyledi.



“Türkiye’de yastık altında çok altının olduğuna inanıyorum ki çıkmaya başladığını da düşünüyorum” diyen Garanti Bankası Genel Müdürü Özen, “Meğerse fiyatların yükselmesini bekliyormuş o yastık altındaki altınlar da. Buna güvenmememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani ’yastık altında para var, onu çıkaralım, böylece uçalım gidelim’, bunlardan ziyade bizim eksik kalmış reformlarımız var. Bunlara konsantre olmak daha doğru” dedi.





