Özen: Faizde indirim 2. çeyrekte olabilir

T24 - Garanti Bankası Genel Müdürü Özen, yılın ikinci çeyreğinde faiz ve munzam indirimleri beklediğini söyledi.



Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı Davos'ta CNBC-e'den Burcu Göksüzoğlu'nun sorularını yanıtladı.



Avrupa bankalarının durumunun netleştiğini söyleyen Özen, "Sadece bir banka sermaye bulmak için atılım yaptı. Diğer bankalarda bu durumu görmüyoruz. Kredi küçültme devam edecek. Bu da Avrupa'da büyümenin olmayacağını gösteriyor. Resesyon devam edecek gibi görünüyor" dedi.



Türkiye'de özel sektörün borçlanma açısından sıkıntı yaşayacağını düşünmediğini kaydeden Özen, "Bankalar olarak sendikasyon kredilerinin yüzde 100'ünü uzatabilirsek iyi. Dünyada likidite var. Avrupa'da ve ABD'de para bolluğu sürecek" diye konuştu.



Özen, Türk Lirası'nın bu yıl 2011'e göre daha değerli olacağını, 1,75-1,80 bandının iyi olduğunu ifade etti.

MB gerejenleri yapıyor



Merkez Bankası'nın politikalarıyla ilgili değerlendirme yapan Özen, "Sıkılaştırma isteniyordu, fazlasıyla oldu. Dövizdeki talep müdahaleyle karşılandı. Yapılması gerekenler yapılıyor. İletişimde ufak tefek sorunlar çıkabilir" dedi.



Kurun olumsuz etkisinin bu yıl tersine dönebileceğini belirten Özen şunları kaydetti: "Bu durum enflasyondaki baskıyı kaldıracaktır. Faizlerde yüzde 7.5-8 gibi fonlama faizlerin aşağı gelmesini sağlayacaktır. MB'nin biraz daha emin olması lazım, hemen faizleri indirmemesi lazım. İkinci çeyrekte faiz indirimleri hızlanabilir. Kredi maliyetlerinin düşmesi için munzam karşılıkların da inmesi lazım. Portföy yatırımları gelmeye devam ederse ikinci çeyrekte bu olabilir."

Faiz lobisini reddediyorum



Faiz lobisi tartışmasına değinen Özen, "Ben bunu reddediyorum. Faizin yükselmesi bankalara çok zarar getirir. Kredi geri dönüşleri sorunlu hale gelir. Faiz lobisini ben anlamıyorum, o tartışmalara girmiyorum. Bankacılıkta bunu reddediyorum" şeklinde konuştu.



Garanti Bankası Genel Müdürü, bankacılık sektörünün kârlılığının 2011'den daha iyi olabileceğini kaydetti.

Herkes kart limitini kendi ayarlamalı



Bireylerin kredi kartı limitini kendilerinin ayarlaması gerektiğini söyleyen Özen, mevduatın vadesinin uzamasına çok inanmadığını ifade etti.

Yüzde 3 büyüsek iyi olur



Özen büyüme tahminiyle ilgili olarak, "Cari açık için Türkiye'de büyüme yüzde 3 olsa daha iyi olur. Yüzde 4 olma ihtimali var" dedi.



