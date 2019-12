Özen: Faiz yüzde 11.5’e geriler

Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, son faiz indirimlerini yansıtmaya başladıklarını belirterek, gecelik faizlerin yüzde 11.5’lere kadar ineceğini öngördü. Özen, Türkiye’de krizin iyi yönetildiğini belirtti ve uyardı: “Bankacılık sektörünün ayağını yere basması lazım. Krize çok iyi girdik ama eninde sonunda etkileniriz.”



Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, Dünya Ekonomik Forumu’nun yapıldığı Davos’ta NTV televizyonuna yaptığı açıklamada kimsenin krizden nasıl çıkılacağına ilişkin net bir çözüm getiremediğini belirtti. Özen, “Biz 2001’de ne kadar zarar varsa, çok hızlı bir şekilde yazmıştık. Bankacılar burada hâlâ yaptıkları hataları kabul etmiyorlar. Bu bir güven krizi, bu nedenle bir an evvel zararları yazmak lazım. Bazı bankalar temizlenecekse, bunların temizlenmesi lazım” dedi.



‘Kriz Türkiye’de şu an iyi yönetiliyor’



Türk bankacılık sektörünün iyi durumda olduğunu kaydeden Özen şunları söyledi: “Sermaye yapısı itibarıyla çok çok güçlüyüz. Bilançomuzdaki sorunlu krediler de çok düşük. Sorunlu krediler en kötü yüzde 5.5-6’lara çıkar; bu da yönetilebilir bir rakamdır. Sektörde TL likiditesi var, döviz likiditesinde sorun var. Krizin uzamasının etkileri orta vadede döviz likiditesi açısından olumsuzdur. Türk bankacılık sektörünün de ayağını yere basması lazım. Krize çok iyi girdik ama eninde sonunda etkileniriz. Likit kalmak lazım. Kriz Türkiye’de şu an iyi yönetiliyor.



Kredi vermezsek, biz de kazanamayız



Krediler düşüyor ama yeni krediler de veriliyor. Tabii ki bankalar likit kalmaya çalışacaktır. Eğer kredi vermezsek, biz de kazanamayacağımızı biliyoruz. Geçiş döneminde kredilere talep artacaktır ama şu anda bir yavaşlama olduğunu kabul etmek lazım.”



IMF ile yürütülen görüşmeleri değerlendiren Özen, “Krizde kimse net bir tedbir ortaya koyamıyor. O yüzden IMF anlaşması çok önemli. Şu ortamda IMF anlaşmasının olması lazım, doğru anlaşmayı yapmak lazım. Reel sektöre parayı nasıl aktaracağımız önemli” dedi.