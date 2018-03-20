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(ÖZEL)VİTESİ KARIŞTIRAN SÜRÜCÜNÜN EVE ÇARPMA ANI KAMERADA

Haber: Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL DHA Kağıthane'de vitesi karıştıran sürücünün eve girme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

20 Mart 2018 20:46

Haber: Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL DHA
Kağıthane\'de vitesi karıştıran sürücünün eve girme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde geri vites yerine ileri vitese geçen otomobilin evin kapısına vurma anı görülüyor.
Kağıthane\'de sabah saatlerinde evinin önündeki otomobil ile işe gitmek için çıkan sürücünün vitesi karıştırarak eve çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın sürücünün geri vites yerine ileri vitese takılan otomobil hızla evin ana giriş kapısına çarpıyor. Gürültüyle evden çıkan bir kişi otomobilinde şok geçiren kadın sürücüyü sakinleştirerek araçtan çıkarıyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamerası
Otomobilin hızla hareket ederek kapıya çarpması
Binadan çıkan bir kişinin sürücüyü sakinleştirmesi
Kadın sürücünün otomobilden indirilmesi
Genel ve detaylar
 
 

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