(ÖZEL)PENDİK'TE TAKLA ATAN ARABADAN HAFİF SIYRIKLARLA KURTULDU

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy bağlantı yolunda, zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolünü kaybeden M.Ö. yönetimdeki araç, takla attı. Kazada aracın şoförü hafif sıyrıklar ile atlattı.

Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy bağlantı yolu Sabiha Gökçen istikametinde meydana geldi. Yolun kaygan olması sebebiyle aracının kontrolünü kaybeden M.Ö yönetimindeki araç takla attı. Kazada şans eseri hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen sağlık görevlisi Fatih Çörüt yaptı. Kazada hafif yaralanan M.Ö., Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kaza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy bağlantı yolunda çift taraflı trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan araç kazadan 2 saat sonra çekici ile kaldırıldı. Kaza yapan sürücüye ilk müdahaleyi yapan Fatih Çörüt, \"Sağlık memuruyum. İhtiyaç olur diye durdum. 112\'ye haber vermişlerdi. Onlar gelene kadar oturttuk, boyunluk taktık. Çok ciddi bir durumu yok. Ben geldiğim zaman diğer kapıdan çıkarmışlardı. Çünkü şoför kapısının üstüne devrilmiş araba. Biraz sıkıntılı bir durumdu. Araç LPG\'li olduğu için uzaklaştırdık.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan araçtan detaylar

-Kaza yapan sürücünün ambulansa taşınması

-Fatih Çörüt röp

-Genel Detaylar



