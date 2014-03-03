Özelleştirmeye karşı işçilerden 'hırsız var' yürüyüşü

Muğla'da dün bir miting düzenleyen Başbakan Erdoğan'ın konuştuğu alana yürümek isteyen işçiler polis tarafından engellenmelerine rağmen 3 kilometrelik 'Hırsız Var Yürüyüşü' yaptılar.

Muğla’nın Milas İlçesi'ndeki Kemerköy ile Yatağan Termik Santrali ve Güney Ege İşletmeleri Linyitleri'nin (GELİ) özelleştirme programına alınmasına tepkiler sürüyor. Başbakan Erdoğan’ın dünkü mitingi öncesi enerji-maden işçileri protesto gösterisinde bulundu. Polisin barikat kurup, miting alanına almadığı işçiler, duruma tepkilerini 3 kilometrelik, 'Hırsız Var Yürüyüşü' ile gösterdi.

Cavit Akgün'ün Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Muğla Eski Garaj Alanı’ndaki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın mitingi öncesi, Milas İlçesi'ndeki Kemerköy, Yatağan Termik Santrali ile Güney Ege İşletmeleri Linyitleri'nde çalışan yaklaşık 500 enerji-maden işçisi, Şehit Özden Aşınmaz Caddesi’nde toplandı. İşçiler, akbaba resminin yer aldığı 'Özel'leş'tirme yağma, talan, soygundur' yazılı pankart açtı, 'Başbakan istifa', 'Sattırmayacağız', 'Her yer Taksim, her yer direniş', 'Direne direne kazanacağız' sloganları atarak miting alanına yürümek istedi. Polis ekipleri, grubun önünde kalkanlarıyla barikat kurup, geçişlerine izin vermedi. Bunun üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile yaptığı görüşmenin ardından gerginlik sona erdi.

'Başbakan imkansız demişti ama...'

Süleyman Girgin, burada yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:

"Bundan yaklaşık 3 ay önce Başbakan Muğla'ya gelmiş ve biz de 'Bir elimiz masada olacak, diyalog kapısını açık tutacağız' diyerek kendisiyle görüşme talebinde bulunmuş ve görüşmüştük. O görüşmede Başbakan bize ihaleler ancak eksik evrak veya yetersiz fiyat teklifiyle iptal edilebilir, diğer türlü iptali imkansızdır' demişti. Ancak aradan geçen süre içinde, 'İmkansız' denilen 'Bu da olmaz' dedirten nice olayları tüm Türkiye olarak hayretle izledik. Bir operasyona engel olabilmek için nasıl 6 bin emniyet müdürü ve personelin yerinin değiştirildiğini, savcıların ellerindeki soruşturma dosyalarının alınarak tayin edildiklerini, yargıyı denetim altına almak için HSYK yapısının düzenleyen kanunun, istihbarat devleti oluşturmak amaçlı MİT Yasası'nın, ifade özgürlüğünü kısıtlayan İnternet Yasası'nın nasıl meclisten geçtiğini, basın özgürlüğünün, gazetecilere açılan telefonlarla nasıl baskı altına alındığını, yani imkansızların nasıl başarılabileceğini AKP hükümeti çok güzel gösterdi. Sadece özelleştirmeler konusunda geri adım atmadı. Yalnızca firmaların talebi üzerine istemeyerek, canları sıkıla sıkıla ihale tarihlerini ertelediklerini söylediler. İşyerimizi sattırmamak için kararlılığımızı enerji ve maden işçileri olarak mitingde en yüksek perdeden vermek istedik."

Yapılan açıklamanın ardından işçiler, yaklaşık 3 kilometre süren 'Hırsız Var Yürüyüşü' yapıp, Yağcı Gacar Caddesi’ndeki oturma eyleminin ardından olaysız dağıldı.