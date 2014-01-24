Özelleştirmeye karşı Ankara'ya yürüyen işçilere TOMA engeli

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile kömür ocaklarının özelleştirilmek istenmesine karşı Yatağan'dan Ankara'ya gitmek üzere 35 otobüsle yola çıkan işçiler önü TOMA'larla kesildi, işçiler oturma eylemine başladı.

Tes-İş ve Maden-İş'e üye çok sayıda işçi ile aile bireyleri, Ankara'ya gitmek üzere perşembe günü saat 16.30 sıralarında Yatağan Termik Santrali önünde toplandı. Ankara yürüyüşünü başlatacak grubu, destek için gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların oluşturduğu 10 bin kişi uğurladı. Polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında işçiler önce, 3 kilometre mesafedeki ilçe merkezindeki Madenci Heykeli’ne yürüdü. Yol boyunca, ‘Ankara yolumuz, ölümüz olsa sonumuz’, ‘Kitler vatandır, vatan satılmaz’, ‘Vatanı satanı bizde satarız’, ‘Direne direne kazanacağız’, ‘Her yer direniş, her yer Yatağan’, ‘Birlik, mücadele, zafer’ sloganları attı.ı. Yürüyüşe geçen grubu, bazı sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi uğurladı.

Özelleştirme karşıtı sloganlar atarak yaklaşık 3 kilometre yürüyen işçiler, ilçe merkezindeki Madenci Heykeli'ne ulaştı. Tes-iş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, burada yaptığı konuşmada, "Kararlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. 7 Ekim'de 200 kişiyle yola çıktık, şimdi 2 bin kişi, bir dahaki sefere gerekirse 20 bin kişi yürüyeceğiz. Sadece kendimiz için değil, yarınlarımız ve ülkemiz için buna izin vermeyeceğiz. Gemileri yaktık, geri dönüş yok, ne bedel ödenecekse ödemeye hazırız" diye konuştu.

Özelleştirme İdaresi'nin, ihaleler için son teklif verme süresini 2,5 ay uzattığına işaret eden Erçelik, ertelemelerin işçileri durduramayacağını ancak özelleştirmenin iptal edilmesi durumunda eylemlerinden vazgeçeceklerini söyledi.

Ankara'da yarın yürüyüş yapmayı planladıklarını dile getiren Erçelik, ihalelere son teklif verme tarihi olan 10 Nisan'da da Ankara'da olmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Maden-İş Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin ise ihale ertelemesinin direniş ve mücadelelerinin önüne geçme amacı taşıdığını iddia ederek, "Talebimiz, ihalelerin iptal edilmesidir. Bu konudaki kararlılığımızı göstermek amacıyla Özelleştirme İdaresi'nin önüne gideceğiz ve mesajımızı orada vereceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından işçiler, kendilerine desteğe gelenlerle yaklaşık 10 kilometre yürüdükten sonra otobüslere binerek Ankara'ya hareket etti. Güvenlik güçleri, işçiler ve beraberindekilerin yolculuk yaptığı 35 otobüsü, Muğla-Aydın karayolunun Kavaklıdere Kavşağı'nda kimlik kontrolü ve araçlarda arama yapma gerekçesiyle durdurdu. Bu sırada, Tes-İş ve Maden-İş yöneticileri ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Otobüslerin geçişine izin verilmeyince, araçlardan inen işçiler, karayolunu trafiğe kapatarak oturma eylemine başladı. Bazı işçilerin TOMA'ların önüne yattığı gözlendi. Sendika yetkilileriyle görüştükten sonra Muğla'ya doğru yürüyüşe geçen işçiler, bir süre ilerledikten sonra durarak tekrar oturma eylemine başladı. İşçilerin eylemi sürüyor.

Eylem nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.