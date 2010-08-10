-ÖZELLEŞTİRMELER ELEKTRİK FİYATLARINI ARTTIRMAZ ANKARA (A.A) - 10.08.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, özelleştirmelerdeki yüksek fiyatların elektrik fiyatlarına yansımayacağını ifade ederek, "EPDK görev başında olduğu müddetçe böyle bir sıkıntı olacağı kanaatinde değilim" dedi. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde temaslarını sürdürürken gazetecilerin dün yapılan elektrik dağıtım özelleştirmeleri ihaleleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, gelen tekliflerin yüksek olmasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorusu üzerine Bakan Çağlayan, ihalelerde toplam 5,7 milyar dolarlık teklif verilmesinin Türkiye'nin yatırım ve üretim ikliminin, cazibesinin çok yüksek olduğunun net bir göstergesi olduğunu söyledi. Dünyanın krizden geçtiği bir ortamda elektrik dağıtım özelleştirmelerinde 5,7 milyar dolarlık teklif gelmesinin Türkiye'nin itibarı olduğunu da belirten Çağlayan, bunun aynı zamanda Türkiye'nin ticaretinin, ekonomisinin somut bir göstergesi olduğunu da vurguladı. AK Parti hükümetinin göreve gelmesinden bu yana yapmış olduğu özelleştirmelerin son derece önemli olduğunu, geçmiş yıllarda bu konuda geç kalındığını ve devletin ciddi borç yüküne girdiğini, bunun bedelinin de hep birlikte ödendiğini ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''2002 yılında kamu iç, dış borçlanması Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 75'leri mertebesindeydi. Bugün küresel krize rağmen Türkiye'de iç ve dış kamu borçları GSMH'nin yüzde 45'leri mertebesinde ve AB Maastricht kriterleri düzeyinde. Bu, kaynaklarımızın çok etkin kullanıldığının bir göstergesi. Tabii yapılan bu ihalelerin de devletin ve milletin lehine olacak şekilde sonuçlandırılması gerekiyor. Böyle bir süreç takip ediliyor. Bu süreçte de ümit ediyoruz ki bunlar uygun şekilde tamamlandıktan sonra, özel sektör tarafından işlemler devralınarak gerek yapılacak olan yatırımlar, gerekse bu konudaki kayıp ve kaçak miktarının azaltılması önemli oranda mümkün olacaktır.'' Enerjinin Türkiye için son derece önemli bir konu olduğuna işaret eden Zafer Çağlayan, bu konuda dünyanın gözünün Türkiye'nin üzerinde olduğunu, önümüzdeki 10 yılda Türkiye'de 120 milyar dolardan fazla enerji yatırımı yapılacağını söyledi. Türkiye'nin enerjinin her çeşidini kullanma imkanına sahip olduğunu belirten Çağlayan, Türkiye'de yapılan özelleştirmelere de dışarıdan ciddi manada fon destekleri geldiğini anlattı. Yapılan özelleştirmelerde bu özelleştirmeleri finanse edecek finansman kaynaklarının ve fon sahiplerinin tavrının da önemli olduğuna vurgu yapan Bakan çağlayan, ''Neticede bu paralara güvenilerek, inanılarak ve Türkiye'de bugün uluslararası alanda gelmiş olduğu nokta dikkate alınarak bunlar hedefleniyor'' dedi. Çağlayan, enerji konusunun bugün Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri olduğunu da bildirdi. Dün yapılan ihalelerde yüksek fiyatların oluşmasının sanayiciye ve vatandaşlara pahalıya mal olabileceğine ilişkin gazetelerde haberler bulunduğunun hatırlatılarak görüşlerinin sorulması üzerine de Bakan Çağlayan, şunları kaydetti: ''İşin ihale şartnamesi var. Bu ihale şartnamesinde sistemin nasıl yapılacağı, özelleştirildikten sonra bu sistemin nasıl olacağı ve bu konuyla ilgili bir regülatör kuruluş var, EPDK var. Dolayısıyla bunların hepsinin piyasayı düzenleyen, tanzim eden, bu konuda tüketici ve üretici arasındaki dengeyi sağlayan mevzuatı yerine getiren EPDK var. EPDK görev başında olduğu müddetçe böyle bir sıkıntı olacağı kanaatinde değilim.''