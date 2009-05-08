Özelleştirme yüksek kurulu kararları açıklandı

Özelleştirme Yüksek Kurulu, TCDD ve Maliye Hazinesine ait bazı taşınmazları özelleştirme programına aldı.



Kurulun konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, TCDD'nin, İstanbul'un Kadıköy İlçesi Fenerbahçe Mahallesinde 240 ada 1 no'lu parselin Fenerbahçe Eğitim Kampının bulunduğu 8 bin 500 metrekarelik kısmı özelleştirme programına alındı.



Kurul, TCDD'nin İstanbul, Zonguldak, İzmir, Denizli, Balıkesir, Mersin ve Amasya'daki toplam 8 taşınmazını da özelleştirme programına aldı.



Söz konusu taşınmazlar "satış yöntemi" ile özelleştirilecek. Satış, varlık satışı suretiyle gerçekleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 18 ay içinde tamamlanacak.



Maliye Hazinesine ait İstanbul, Elazığ, Antalya ve Muğla'daki toplam 7 taşınmaz da "satış" yöntemiyle özelleştirilecek. Özelleştirme işlemleri 24 ay içinde tamamlanacak.



İmar planı değişikliği



Kurul, mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne ait Aksaray'ın Aratol Belediyesi sınırları içinde yer alan, 1621 parsel numaralı taşınmazı içeren alan üzerinde ticaret alanı, genel otopark ve park alanı fonksiyonları önerilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin onaylanmasına karar verdi.



İmar planları bugünden sonra Aratol Belediyesine gönderilecek.

