Özelleştirme mola veriyor

Elektrik dağıtımında iki bölge için devir sürecini başlatan, iki bölgenin de ihalesini gerçekleştiren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), dağıtım özelleştirmesine ara verecek. Dört bölgede devrin gerçekleşmesini bekleyecek olan ÖİB, ardından kalan 15 bölgeyi sırayla ihale ilanına çıkaracak.



ÖİB, dört ihale yaptığı elektrik dağıtım özelleştirmesinde yeni ihalelere bir süre ara verecek. Dört ihaleden ikisinde devir sürecine geçen, ikisinin ise ihalesini yeni yapan ÖİB, bu devirlerin tamamlanmasını bekleyecek. Elektrik dağıtım özelleştirmesinin sorunsuz yürümesini isteyen ÖİB, mevcut devirler sorunsuz tamamlandıktan sonra kalan 15 bölge için gruplar halinde sırasıyla ihaleye çıkacak.



2.4 milyar YTL gelecek



Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), 19 Eylül tarihli kararı ile, Başkent Elektrik Dağıtım'ın 1 milyar 225 milyon dolar bedelle Hacı Ömer Sabancı Holding-Verbund-Enerjisa Ortak Girişim Grubu'na satılmasına; Sakarya Elektrik Dağıtım'ın da 600 milyon dolar bedelle Akenerji ile Çek Cumhuriyeti'nden ortağı Cez'den oluşan Akcez Ortak Girişim Grubu'nun devrine onay vermişti. Bu ilk dağıtım ihalelerinde birkaç ay içinde devir tamamlanacak.



İhaleleri 25 Eylül'de yapılan Meram ve Aras için ise Rekabet Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayları bekleniyor. Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 440 milyon dolar ile Alsim Alarko Sanayi Tesisleri, Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi ise 128.5 milyon dolar ile Kiler Alışveriş Hizmetleri vermişti.



Önümüzdeki dönemde devirleri tamamlanacak bu dört elektrik dağıtım bölgesinden toplam 2 milyar 393 milyon 500 bin dolar gelecek. Özelleştirme programındaki elektrik dağıtım bölgeleri ve kapsadıkları iller şöyle:



-Akdeniz Elektrik: Antalya, Burdur, Isparta İl sınırları.



-Aras Elektrik: Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır,Kars.



-Çoruh Elektrik Dağıtım: Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize.



-Dicle Elektrik Dağıtım: Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak.



-Fırat Elektrik Dağıtım: Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli.



-Gediz Elektrik Dağıtım: İzmir, Manisa.



-Göksu Elektrik Dağıtım: Kahramanmaraş, Adıyaman.



-Çamlıbel Elektrik Dağıtım: Sivas, Tokat, Yozgat.



-Osmangazi Elektrik Dağıtım: Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya, Uşak.



-Toroslar Elektrik Dağıtım: Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis.



-Uludağ Elektrik Dağıtım: Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Yalova.



-Vangölü Elektrik Dağıtım: Bitlis, Hakkari, Muş, Van.



-Yeşilırmak Elektrik Dağıtım: Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop.



-Başkent Elektrik Dağıtım: Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu.



-Boğaziçi Elektrik Dağıtım: İstanbul ili Rumeli Yakası.



-İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım: İstanbul ili Anadolu Yakası.



-Meram Elektrik Dağıtım: Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya,Karaman.



-Sakarya Elektrik Dağıtım: Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli.



-Trakya Elektrik Dağıtım: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ.

