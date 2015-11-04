Özelleştirme İdaresi: Milli Piyango yıl sonuna kadar özelleşecek

Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, Milli Piyango özelleştirmesini yıl sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını açıkladı. İhalede en yüksek ikinci teklifi veren Çorumlu Ahlatçı Kuyumculuk- Erg İnşaat Ortak Girişim Grubu’nun kendilerine verilen ek süre olan Aralık sonuna kadar ödemeyi yapacakları bildirildi.

Milli Piyango sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ahmet Aksu, Milli Piyango özelleştirmesini yıl sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi. Aksu, “Bazı liman özelleştirmelerini 2016'da yapacağız” açıklamasını da yaptı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Milli Piyango ihalesinde en yüksek ikinci teklif sahibi olan Erg İnşaat ile Çorumlu Ahlatçı Kuyumculuk'un, Aralık ayı sonuna kadar parayı ödeyeceği öğrenildi. İlk olarak Mayıs 2009'da yapılan özelleştirme ihalesi, tekliflerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) belirlediği 1.6 milyar dolarlık başlangıç tutarının altında kalması nedeniyle iptal edilmişti.

Temmuz 2014'te yapılan ihaleyi ise 2 milyar 755 milyon dolarlık teklifiyle Net Şans-Hitay ortaklığı kazanmıştı. Ancak söz konusu ortaklar, 15 Nisan 2015 tarihine kadar kendilerine tanınan ek süre sonunda da özelleştirme bedelini yatıramayınca, ihale en yüksek ikinci teklif sahibine kalmıştı.

İhalede ikinci en yüksek teklifi ise 2 milyar 750 milyon dolar ile Çorumlu Ahlatçı Kuyumculuk- Erg İnşaat Ortak Girişim Grubu vermişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ilk sıradaki yatırımcının parayı ödeyememesi sonrası Ahlatçı-Erg OGG'ye tekliflerinin geçerli olup olmadığını sormuş, yanıtın 'evet' olması üzerine yeni süreci başlatmıştı.

Ahlatçı Kuyumculuk yetkililerinden alınan bilgiye göre, ortak girişim grubu, idarenin kendilerine verdiği süre doğrultusunda, yıl sonuna kadar parayı ödeyerek devir sözleşmesi imzalayacaklar.

Ödeme hangi kurdan, peşin mi taksitli mi olacak?

Yetkililer, "Bize verilen süre Aralık ayı sonunda dolacak. Biz de bu süre doğrultusunda ödeme yapacağız" dediler. Ancak ödemenin hangi kur üzerinden yapılacağı, finansmanının nereden bulunduğu, peşin mi yoksa taksitli mi olacağı sorularına şu aşamada yanıt vermek istemediklerini söylediler.

Kur yükselince ödeyemediler...

Net-Şans Hitay Ortaklığı'nın parayı ödeyememesinin en önemli nedeninin dolar kurundaki hızlı yükseliş olduğu belirtilmişti. İhalenin yapıldığı Temmuz 2014'te dolar kuru 2.12 liraydı. TL karşılığı 5.8 milyar ve yüzde 18'lik KDV tutarı 1 milyar olmak üzere toplam 6.9 milyar yapıyordu. Oysa Nisan ayında kurun 2.70 lira olması ile ihale bedeli 7.4 milyar, KDV tutarı da 1.3 milyar olmak üzere 8.7 milyara yükselmişti.

1 Kasım seçimleriyle ortaya çıkan 'tek parti' tablosu dolar kurunda 'düşüş' sağlarken, finansman koşullarının hala ihalenin yapıldığı Temmuz 2014'e göre 'çok maliyetli' olduğuna dikkat çekiliyor. Dolayısıyla şirketin, bu miktarda bir finansmanı hangi koşullarda temin edeceği merak ediliyor. Milli Piyango gelirlerinin TL olmasına karşın, ihale bedelinin dolar cinsinden olması da alan şirket açısından bir başka 'handikap' olarak değerlendiriliyor.

Lisans süresi 10 yıl

Talih Kuşunu alan şirket, 10 yıl olan lisans süresince her takvim yılı için elde ettiği hasılattan yüzde 25, diğer gelirlerin brüt tutarı üzerinden de yüzde 28 pay alacak. Satış hasılatının yüzde 40 ila 59’unu ikramiye olarak dağıtacak. Milli Piyango'dan kamuya 2012 yılında 965.3 milyon; 2013'te 1 milyar 37 milyon; 2014 yılında ise 1 milyar 62 milyon kaynak aktarılmıştı.