Özelleştirme İdaresi kolları sıvadı

Özelleştirme İdaresi Başkanı (ÖİB) Metin Kilci, önümüzdeki dönemde BOTAŞ, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) gibi kamu varlıklarının özelleştirilebileceğini bildirdi.



Kilci, etkileri ortadan kalkmaya başladıktan sonra, sisler dağıldıktan sonra, yeni kuruluşların özelleştirme portföyüne dahil edilmesinin, yeniden gündeme geleceğini söyledi.



Özelleştirme portföyüne alınacak kuruluşlarla ilgili çalışmaları sürekli yaptıklarını belirten Kilci, dünya ekonomisinde yaşanan krizin bu tür değerlendirmelerin ertelenmesine neden olduğunu kaydetti.

Kilci, krizin etkilerinin ortadan kalkmaya ve sislerin dağılmaya başlamasının ardından bu konunun tekrar gündeme geleceğini belirterek, bu özelleştirmelerin tamamının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyünde yapılmasının söz konusu olmayabileceğini söyledi.



Bu konuda bir yasal düzenlemenin yapıldığını hatırlatan Kilci, gerek ÖİB, gerekse ilgili bakanlıklar bünyesinde bulunan kamu varlıkları ve şirketlerinin bir şekilde özel sektöre açılacağını kaydetti.



Kilci, "Süreç bunu gösteriyor. BOTAŞ, MKEK, TKİ gibi kuruluşlar önümüzdeki dönemde özelleştirilebilir. Bunlar, kamu varlıklarının listesi esasında. Önümüzdeki süreçte bunların özelleştirmeleri, gerek ÖİB, gerekse ilgili bakanlıklar tarafından gündeme gelecek" diye konuştu.



Elektrik üretim özelleştirmeleri



Özelleştirme İdaresi Başkanı Kilci, elektrik üretim özelleştirmelerine yönelik çalışmanın halen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sürdürüldüğünü belirterek, ancak henüz kendilerine intikal etmiş bir durum değerlendirmesi ya da stratejinin söz konusu olmadığını söyledi.



Kilci, "Ancak bildiğimiz kadarıyla, 2009’un ilk yarısında üretim birimleri belirlenmiş olacaktır diye tahmin ediyoruz" dedi.



Danışmanlık ihalesi



Elektirk Üretim A.Ş’ye ait santrallerin özelleştirilmesindeki danışmanlık ihalesinin iptal edildiğini hatırlatan Kilci, yeni bir danışmanlık ihalesi yapacaklarını bildirdi.

Kilci, "Önümüzdeki ay, yeniden danışmanlık ihalesini yapmayı planlıyoruz" dedi.



Devirler



Özelleştirme İdaresi Başkanı Kilci, 2008 yılında veya daha önce ihaleleri gerçekleşip, devirleri henüz yapılmayan kuruluşların, 2009 yılında devirlerini hedeflediklerini de bildirdi.



Bu özelleştirmeler arasında İzmir, Derince, Bandırma ve Samsun Limanları ile elektrik dağıtım ihalelerinin bulunduğunu kaydeden Kilci, bu ay içinde Başkent EDAŞ, önümüzdeki ay SEDAŞ ile bir iki ay içinde de limanların devrinin öngörüldüğünü ifade etti.



Kilci, söz konusu ihalelerin toplam tutarının 4,1 milyar dolar olduğunu belirterek, "Yani 2009 yılı içinde hiç yeni ihale yapmamış olsak, 4,1 milyar dolarlık bir devir işlemi söz konusu olacak" diye konuştu.



Petkim ve kamu bankalarının özelleştirilmesiyle ilgili olarak da Kilci, Petkim’de yüzde 10,1 civarında bir hisse kaldığını kaydederek, bankacılık hisselerinin durumunu gözlemledikten sonra Halkbank’ın durumuyla ilgili bir değerlendirmenin söz konusu olabileceğini bildirdi.

Telekom’da da kamu hisselerinin bulunduğunu hatırlatan Kilci, hisseleri halka açık olan şirketlerin özelleştirmelerinin kendilerinin kararlılığından ziyade, hisse senedi piyasalarındaki gelişmelere bağlı ve duyarlı bir işlem olduğunu söyledi.



Kilci, gelişmelere kesinlikle duyarsız kalmayacaklarını ifade ederek, hisse senedi piyasalarındaki olumlu gelişmelere mutlaka bir tepki vermelerinin söz konusu olacağını ancak, şu anda henüz bir planlarının bulunmadığını kaydetti.



‘2008, her şeye rağmen iyi yıllardan birisi oldu’



2008 yılının özelleştirme açısından her şeye rağmen, iyi yıllardan birisi olduğunu kaydeden Kilci, 6,3 milyar dolar tutarında özelleştirme işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bu rakamın neredeyse 6 milyar dolarlık kısmının nakit olarak tahsil edildiğini ve Hazine’ye 5 milyar TL’nin aktarıldığını anlatan Kilci, TEDAŞ’a borç ödemeleri ve yatırımlar için bir miktar kaynak aktardıklarını kaydetti.



"2008 yılı özelleştirme gelirleri için iyi bir yıl oldu" diyen Kilci, Türk Telekom’un yüzde 15’inin halka arzının, Tekel’in ve Petkim’in ihale ve devirleri ile küçük elektrik santrallerinin ihale ve devir işlemlerinin 2008 yılında gerçekleştirildiğini anlattı.



2009 yılı özelleştirme geliriyle ilgili olarak da Kilci, ÖİB olarak ihale takvimlerinin bulunduğunu ancak, beklenen gelire ilişkin bir öngörülerinin söz konusu olmadığını söyledi. Kilci, bütçe hazırlanırken, bütçe mantığı içinde hedeflerin rakamsallaştırıldığını sözlerine ekledi.

