Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, son üç yılda 244 arsa ve araziyi 193 milyon dolara sattı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ni (TEİAŞ) özelleştirme kararı aldı. Başkanlık, son üç yılda 244 arsa ve araziyi 193 milyon dolara sattı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın son üç yıldaki faaliyeti ağırlıklı olarak tümüne yakını kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan arsa ve arazileri satmak oldu. 2019 yılında 116 milyon dolarlık özelleştirme gelirlerinin 82,3 milyon doları, 2020 yılında da 22,3 milyon dolar olan özelleştirme gelirlerinin 22 milyon doları arsa-arazi satışından oluştu.

2021 yılında satışlar hız kazandı

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, 2021’de ise bu satış büyük bir hız kazandı. Yıl boyunca elde edilen 86,6 milyon dolarlık özelleştirmelerin 1,5 milyon doları işletme ve tesis satışından, 817 bin 950 doları kamu kurumlarına devirden, 84,3 milyon doları ise taşınmaz satışlarından kaynaklandı.

2019 yılında 97, 2020’de 37 taşınmaz satılırken altı ay boyunca satılanların sayısı 110 oldu. İktidar sadece son üç yılda 244 arsa-araziyi 193 milyon dolara elden çıkarttı.

2019, 2020 ve 2021 yılında satılan taşınmazların tamamına yakını özelleştirilen Sümer Holding ve şeker fabrikalarına ait arsa ve arazilerden oluştu. Hazine ait de aralarında bir limanın bulunduğu 92 taşınmaz satıldı.

"TEİAŞ’ın özelleştirilmesi ülkemiz çıkarları aleyhine"

TEİAŞ’nin özelleştirme kapsamına alınmasına yönelik tepkiler devam ediyor. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, “Elektrik Ağının Kamuda Kalan Son Halkası Olan TEİAŞ Özelleştirilmemeli” başlıklı açıklama yayımladı. “Cumhuriyetimizin bir kazanımı olarak köklü bir geçmişe dayalı TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınarak sermaye şirketlerine devredilmesi, elektrik arz güvenliği açısından yaratacağı muhtemel tehditler ile birlikte ülke ekonomisi açısından ciddi risk oluşturacaktır” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “TEİAŞ 2020 yılında yaklaşık 14,9 milyar TL cirosu, 4 milyar TL’ye varan yatırım hacmi ve 4,7 milyar TL’yi bulan net kârı ile gözde bir kuruluştur. TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınması, ülkemiz çıkarları aleyhine ve uluslararası birçok yabancı şirket ve onlara taşeronluk yapacak işbirlikçi yerli şirketlerin iştahını kabartacak kamu-toplum yararına aykırı bir politik tercihtir. Bu nedenler itibarıyla TEİAŞ’ın özeleştirilmesi süreci derhal durdurulmalı, kamu mülkiyetinde ve yönetiminde özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır.”